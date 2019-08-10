Владимирский драмтеатр начнет с «Исповеди тенора»

- Это моя душа! - говорит актер Владислав Пьявко, обнимая Александра Аладышева. Оба сейчас репетируют «Исповедь тенора» - первую премьеру нового сезона. В спектакле Аладышев - Альтер-эго главного героя. Самого тенора играет оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко. Он же автор сценария. В роли драматурга Владислав Иванович впервые и очень переживает. Ему помогает друг Александр Мягченков, он взялся режиссировать спектакль.

- Я снимал кино «Ты мой восторг, мое мученье» на Мосфильме, - рассказывает Пьявко. - Но это кино, монтаж. Что-то не понравилось – перекрыли другим кадром. А тут весь вечер ты на сцене перед зрителем. Да еще материал касается всей моей жизни. Женщины, отношения полов. Этот отпуск я провел в Риме и оттуда переписывался с Аладышевым по поводу спектакля.

Сам Аладышев на сбор труппы опоздал – уехал с сыном за город и не рассчитал время на дорогу. Но награду – медаль за 10 лет служения театру – получить успел, хоть и с ребенком на руках. Как выяснилось, Александр вообще любитель различных поездок, в основном - учебных, на мастер-классы.

- Развитие – это нормальный процесс, - говорит Александр. - Сейчас XXI век, информации очень много, в том числе, по актерской технике. Мне это нужно, чтобы быть в форме. Ее очень легко потерять, ведь режиссер не занимается с нами педагогической деятельностью, у него другая задача. А задача актера – любое, даже не очень понятное сделать понятным для зрителя. Этому нужно учиться, чтобы знать больше «языков».

Также на сборе отметили именинников и юбиляров. Поздравили с днем рождения Анну Зайцеву и Юрия Круценко, которому еще в отпуске исполнилось 50. Также свой юбилей летом отпраздновала Ирина Копылова, которая в этом году отмечает еще и 20 лет служения владимирскому театру.

-Я родом из Якутии. Закончила МХАТ, - говорит Ирина. -У нас была творческая музыкальная семья. Мама шикарно пела, папа работал в театре осветителем и часто брал меня с собой. Дома у нас всегда собиралось много гостей, я с 4-х лет что-то декламировала. Мне все говорили, что я буду артисткой. Работала в театре Архангельска и Омска. Моя первая роль во владимирском театре – роль Снегурочки. Это было в 1999-м году.

КОНКРЕТНО

Что смотреть будем?

Ближайшее событие, в котором театр принимает участие – это юбилей Владимирской области. 75-летие 33-й регион отметит 16-го августа на Театральной площади. В праздничном концерте примут участие и артисты театра. Сам сезон откроют 19 сентября премьерой «Исповедь тенора».

- 26 октября владимирцам представят постановку «Праздник был» по произведениям Василия Шукшина. Это необычный спектакль, в котором будут участвовать зрители, - рассказывает директор театра Борис Гунин. - 22 ноября еще одна премьера «Маскарад». 21 декабря - детский спектакль с пока рабочим названием «Питер Пэн». 30 января - дуэтный спектакль на малой сцене «Обмануть дьявола» с польской актрисой Камиллой Камински и Ариадной Брунер, по мотивам «Мастера и Маргариты». 5 марта - «Блокадная книга» по произведениям Гранина. 27 марта - капустник. 30 апреля - моноспектакль «Айседора Дункан» с Валерией Емельяновой. Закрываем 171-й сезон 5 июня мюзиклом «Собака на сене».

КСТАТИ

В конце сентября театр уедет на гастроли в Симферополь. А в мае 2020-го – во Владикавказ.