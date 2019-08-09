Ветераны-строители поблагодарили Андрея Шохина за поддержку отрасли

6 августа в администрации Владимира собрались легендарные представители одной из самых мирных и важных профессии, во многом сформировавшие сегодняшний облик города. Отойдя от дел, они и сегодня не равнодушны к происходящему в родном Владимире. На встрече они откровенно обсудили с руководством городской администрации проблемы отрасли и пути их решения.

Открывая встречу, Андрей Шохин поздравил гостей с предстоящим профессиональным праздником, Днем строителя. Он отметил, что строительная отрасль – одна из ведущих отраслей экономики, без нее невозможно развивать социальную сферу, повышать промышленный и экономический потенциал города. Глава городской администрации отметил, что опыт и знания членов Союза строителей должны быть востребованы и сегодня и предложил им направить своего представителя в городской градостроительный совет.

Задача – помочь строительной отрасли

Сегодня в строительном комплексе Владимира трудятся около 22 тысяч человек. А если учитывать смежные отрасли, то эта цифра вырастает до 40 тысяч, и от развития этой сферы во многом зависит благополучие города и его жителей. Сейчас строительная отрасль переживает непростой этап – переход на проектное финансирование, введение экскурс-счетов призваны защитить интересы горожан и избежать появления недобросовестных застройщиков. Но новации требуют и изменений самой системы, а значит - и тесного взаимодействия всех отраслей и структур.

- В этот переходный период главная задача органов власти – максимально помочь строительной отрасли, чтобы не затормозилась ни строительство, ни ввод домов в эксплуатацию, - подчеркнул глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

Президент Союза строителей Виталий Давидов подтвердил: у регионального строительного комплекса налажено эффективное и профессиональное взаимодействие с городской администрацией, которое позволяет эффективно решать проблемы отрасли.

Кадры для строительной отрасли

Известные владимирские строители Борис Ким, Юрий Федоров, Владимир Николаев, Владимир Немков, Кузьма Сайгак и другие, в разные годы отдавшие немало лет развитию родного города, поблагодарили Андрея Шохина за поддержку и внимание к отрасли. Обсудили и волнующие их вопросы. По мнению представителей Союза строителей Владимирской области, одна из серьезных проблем – качество современного образования в колледжах и вузах. Многие легендарные строители, в том числе председатель совета ветеранов Союза строителей Владимирской области Юрий Козырев, отмечали, что уровень подготовки будущих строителей сегодня оставляет желать лучшего. Обсудили на встрече и вопросы дальнейшего развития города с учетом меняющейся структуры жилищного строительства, вопросы взаимодействия с профильными федеральными ведомствами и применение новых технологий в строительстве.

Аллее Строителей – быть!

Завершая встречу, Андрей Шохин предложил создать во Владимире аллею Строителей в честь людей и организацией, которым город обязан своим преображением.

- Вы стояли у истоков Владимира и облик современного города формировали вы - легенды строительной отрасли, - сказал Андрей Шохин. - Сегодня мы стараемся продолжать и развивать ваши лучшие начинания, а ваши профессиональные советы, мудрость и неравнодушие к проблемам развития города помогут нам.

Администрация совместно с региональным Союзом строителей подготовит предложения по проекту и месту размещения памятной аллеи.