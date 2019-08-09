Владимирцев приглашают на «Спортивный уикенд»

Новую площадку для городского спортивного праздника выбрали не случайно: именно в ледовом комплексе и на прилегающей к нему территории можно организовать множество новых площадок и представить разнообразные виды спорта, что не удавалось в предыдущие годы на стадионе «Лыбедь».

Начнется яркий праздник, посвященный Дню физкультурника, 10 августа в 10.00 в ледовом комплексе «Владимир». Гостей познакомят с историей владимирского спорта, расскажут о самых ярких моментах ее истории, о гордости города – наших олимпийских чемпионах. Если в прошлые годы спортивный праздник собирал около пяти тысяч участников, то в этом году гостей ожидают гораздо больше. Для них приготовили более 25 спортивных площадок, где пройдут соревнования и мастер-классы для детей и взрослых.

- На «Спортивном уикенде» каждый сможет проявить себя, принять участие в различных турнирах и матчах, просто посмотреть соревнования, - пообещала начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрация города Владимира Ольга Молева.

Карапузы, на старт!

На спортивном празднике скучать не придется никому. Малышей и их родителей ждет забавный и любимый многими «Чемпионат ползунков», на котором крохи от полугода до 3 лет будут ползти, идти и бежать к победе. Дошколятам 2-6 лет точно понравятся гонки на беговелах по трассе, где проигравших не будет – каждого участника ждет приз. Уже известно, что соревноваться приедут не только жители Владимира и окрестных городов, но и москвичи. Для новичков пройдет мастер-класс, а в перерывах между детскими состязаниями прокатиться на велеке без педалей и убедиться, что это совсем не просто, смогут и взрослые.

Одним из центральных событий Дня физкультурника – Всероссийский турнир «Оранжевый мяч», неизменно привлекающий множество поклонников баскетбола.

- Это самое крупное событие праздника, которое мы проводим под эгидой Министерства спорта уже более 10 лет. Количество участников каждый раз меняется, но обычно участвует около 100 команд, - рассказал директор ДЮЦ «Молодежный» Марат Мандышев.

Профессиональные регбисты продемонстрируют спортивные трюки, а также предложат желающим с помощью особого мяча испытать свои силы и ловкость в играх с мячом для регби. Ребята, которых увлечет новый вид спорта, смогут продолжить занятия в новом клубе регби, который в сентябре откроется на базе ДЮЦ «Молодежный».

Турниры по роллер-спорту, скейтборду, киберспорту и чирлидингу понравятся подросткам, а соревнования и открытые тренировки по футболу, мини-футболу, настольному теннису, мини-трейлу (эстафета по пересеченной местности), бадминтону и волейболу привлекут владимирцев разного возраста. Фитнес-центры города проведут на своей площадке бесплатные тренировки. Заранее записываться на турниры, за исключением гонок на беговелах и «Оранжевого мяча», не обязательно: можно просто прийти и присоединиться к спортивным состязаниям.

Катаем всех!

Еще одна «фишка» праздника – бесплатные массовые катания на коньках для всех желающих с розыгрышем призов. Дети и взрослые смогут взять коньки напрокат и начать покорять лед сразу после официального открытия праздника.

Одним из хедлайнеров спортивного уикенда станет товарищеская встреча по хоккею с шайбой между клубами «Владимир» и «Переславль-Залесский» (начнется 10 августа в 13:00).

Но на этом сюрпризы не ограничиваются. Впервые на Дне физкультурника установят скалодром, покорить который сможет попытаться каждый. Плюс - площадка для волейбола с гигантскими надувными мячами. Еще одна новинка - возможность сыграть в водный футбол в специальном бассейне с воротами, который установят на улице.

Нововведением праздника станут и соревнования по микро-футболу, которые пройдут в сквере у школы №32. Дети 6-8 лет будут играть в футбол на огороженной площадке с маленькими воротами, продлится каждый матч по 10 минут. Вновь организуют на празднике и соревнования по бамперболу, которые полюбились горожанам в прошлом году.