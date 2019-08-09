2019-08-09T11:23:49+03:00
Общество

Искусство как эксперимент: во Владимире открылась выставка современного искусства

Ирина Начарова
Поделиться:
Алина Ведехина и Константин Худяков открывают выставкуАлина Ведехина и Константин Худяков открывают выставкуФото: Ирина Начарова
Изменить размер текста:

6 августа в Выставочном комплексе города Владимира открылась выставка работ молодых художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских «АРТ-Мастерская XXI».

На открытии выставки начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира Алина Ведехина отметила уникальность проекта, его необычность для города, который славится мастерами традиционной школы живописи.

- Несомненную значимость приобретает экспонирование современного искусства в наших реалиях, когда это проходит под руководством маститых, действительно заслуженных мастеров, - пояснила журналистам Алина Ведехина.

Выставка является итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России, который реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Представлены более 100 произведений изобразительного искусства, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и даже цифровое искусство.

В основе проекта – работы 75 молодых художников, которые работали в пяти творческих мастерских: «За и против» (руководитель Н. Палажченко), «Правда и ложь» ( рук. Е.Семёнов), «Свобода и вседозволенность» ( рук. Д. Бабаян) «Созидание и Разрушение» (рук. А.Жерноклюев) и «Самость и Безликость» (рук. А. Артамонов).

- Художники попытались найти свое лицо, свой почерк, воспалить границы возможного в творчестве, - сказал на открытии выставки президент Творческого Союза Художников России Константин Худяков.

Профессиональный союз в прошлом году отметил 100-летний юбилей и, как отметил, Худяков, все эти годы его члены отстаивали право на свободу выражения художников.

- Творческий Союз Художников России является прямым наследником городского профсоюзного комитета графиков и их знаменитой «Будьдозерной выставки» 1974 года, легендарного выставочного зала на Малой Грузинской, 28 , где стояли огромные шестичасовые очереди на наши выставки. И сегодня, мы считаем, искусство должно будоражить, не оставлять равнодушными, - считает Константин Худяков.

Участник мастерской «Правда и ложь» Артем Корнилов из Солнечногорска представил на выставке огромное панно, сложенное из 2200 спичечных коробков. Работа называется «Филипп Гласс» - в честь американского композитора.

Помимо живописи и графики на выставке представлены арт-фото Фото: Ирина Начарова

Помимо живописи и графики на выставке представлены арт-фотоФото: Ирина Начарова

- Куратор темы, художник Евгений Семенов предложил мне это название, я послушал произведения композитора, уловил присущую ему монотонность и согласился. Впрочем, это такой предмет искусства, который не требует объяснения. Помните, когда Тарковский показывал «Зеркало» критикам, между ними шли ожесточенные споры о смысле фильма, в какой-то момент к ним подошла обычная уборщица и сказала: «Что вы спорите, здесь же все просто: человек на протяжении всего фильма просит прощения». Обычный человек, не знающий фундаментальных основ искусства, попал в точку, - поделился художник.

На выставке можно увидеть лица с портретов Веласкеса, перечеркнутые взмахом мастерка, необычные инсталляции, историю искусства в виде детских рисунков на тетрадных листках, увеличенных до размеров огромных полотен и другие неформатные работы.

Кураторы проекта считают, что открытые ими таланты в будущем, возможно, будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене.

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать до 25 августа по адресу г. Владимир, ул. Большая Московская, д.59.

Режим работы: вторник-воскресенье: 10.00-17.00 без перерыва. Понедельник - выходной день.

Телефон для справок: 32-58-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
На Южном объезде столкнулись легковушка и два грузовика, из которых полетели холодильники
Во Владимирской области из долгожителей больше всего женщин
В ожоговом центре умерла ковровчанка, которая пострадала от взрыва газа
В ДТП под Новороссийском пострадали две женщины и двое мужчин из Коврова
Во Владимирской области ожидается сильный ветер с дождем
«Ростелеком» подвёл итоги конкурса «Читаем Фатьянова всей семьей»
В селе Камешковского района откроют Дом культуры за 5 миллионов рублей
В Струнине парень украл телефон и хотел продать владельцу, думая, что тот не вспомнит его
Мэрия Владимира заказала проект строительства дороги от улицы Диктора Левитана до 8-ЮЗ
В аварии под Новороссийском пострадали четверо жителей Владимирской области
На Владимирскую область надвигается сильный дождь с грозой
Во Владимире осудят предпринимателя, который обманывал покупателей
Большинство владимирцев интересуются, как выбрать арбуз и не подцепить в лесу клеща
В Петушинском районе на огород прилетел птенец цапли
В Мстеру съедутся ремесленники со всей России
Муромляне взломали магазин и украли элитный алкоголь
Ковровчанин украл из кафе унитаз, хотел поставить его дома, но по дороге разбил
В Покрове снова перекроют Пекинку ночью
«Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Фейгина