Искусство как эксперимент: во Владимире открылась выставка современного искусства

6 августа в Выставочном комплексе города Владимира открылась выставка работ молодых художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских «АРТ-Мастерская XXI».

На открытии выставки начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира Алина Ведехина отметила уникальность проекта, его необычность для города, который славится мастерами традиционной школы живописи.

- Несомненную значимость приобретает экспонирование современного искусства в наших реалиях, когда это проходит под руководством маститых, действительно заслуженных мастеров, - пояснила журналистам Алина Ведехина.

Выставка является итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России, который реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Представлены более 100 произведений изобразительного искусства, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и даже цифровое искусство.

В основе проекта – работы 75 молодых художников, которые работали в пяти творческих мастерских: «За и против» (руководитель Н. Палажченко), «Правда и ложь» ( рук. Е.Семёнов), «Свобода и вседозволенность» ( рук. Д. Бабаян) «Созидание и Разрушение» (рук. А.Жерноклюев) и «Самость и Безликость» (рук. А. Артамонов).

- Художники попытались найти свое лицо, свой почерк, воспалить границы возможного в творчестве, - сказал на открытии выставки президент Творческого Союза Художников России Константин Худяков.

Профессиональный союз в прошлом году отметил 100-летний юбилей и, как отметил, Худяков, все эти годы его члены отстаивали право на свободу выражения художников.

- Творческий Союз Художников России является прямым наследником городского профсоюзного комитета графиков и их знаменитой «Будьдозерной выставки» 1974 года, легендарного выставочного зала на Малой Грузинской, 28 , где стояли огромные шестичасовые очереди на наши выставки. И сегодня, мы считаем, искусство должно будоражить, не оставлять равнодушными, - считает Константин Худяков.

Участник мастерской «Правда и ложь» Артем Корнилов из Солнечногорска представил на выставке огромное панно, сложенное из 2200 спичечных коробков. Работа называется «Филипп Гласс» - в честь американского композитора.

Помимо живописи и графики на выставке представлены арт-фотоФото: Ирина Начарова

- Куратор темы, художник Евгений Семенов предложил мне это название, я послушал произведения композитора, уловил присущую ему монотонность и согласился. Впрочем, это такой предмет искусства, который не требует объяснения. Помните, когда Тарковский показывал «Зеркало» критикам, между ними шли ожесточенные споры о смысле фильма, в какой-то момент к ним подошла обычная уборщица и сказала: «Что вы спорите, здесь же все просто: человек на протяжении всего фильма просит прощения». Обычный человек, не знающий фундаментальных основ искусства, попал в точку, - поделился художник.

На выставке можно увидеть лица с портретов Веласкеса, перечеркнутые взмахом мастерка, необычные инсталляции, историю искусства в виде детских рисунков на тетрадных листках, увеличенных до размеров огромных полотен и другие неформатные работы.

Кураторы проекта считают, что открытые ими таланты в будущем, возможно, будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене.

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать до 25 августа по адресу г. Владимир, ул. Большая Московская, д.59.

Режим работы: вторник-воскресенье: 10.00-17.00 без перерыва. Понедельник - выходной день.

Телефон для справок: 32-58-04.