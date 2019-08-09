Много партий на выборах во Владимирской области, так как стало меньше контроля

8 сентября во Владимирской области пройдут выборы мэров двух городов и депутатов целого ряда городских и районных советов. В избиркоме уже успели окрестить эти выборы самыми конкурентными в истории, ведь впервые за долгое время желание участвовать в них изъявили сразу 12 партий. В последние годы в выборах участвовали от 4 до 6 партий. С чем связана такая повальная политическая активность? Мы обратились к владимирским политологам и получили вот такие ответы.

Откуда появилось столько партий?

Евгений Полковников, политолог и социолог, генеральный директор Независимого агентства региональных исследований:

С одной стороны это отражение того, что в области сейчас внутриполитические процессы находятся не под чьим-то жестким контролем. Если взять эпоху губернатора Светланы Орловой, то тогда вертикаль власти очень четко контролировала, кому участвовать в выборах, а кому - нет. Сейчас ситуация более неконтролируемая. Да и в целом взят курс на то, чтобы допускать до участия в выборах всех желающих, если у них не будет критических нарушений и если они выполнят все требования законодательства. С другой стороны, я не вижу какого-то масштабного увеличения количества этих партий. Всегда было несколько партий-спойлеров, которые традиционно участвовали в выборах. Например, "Коммунисты России". Оживление связано с отдельными ситуациями в конкретных партиях. Скажем, партия "Родина" раньше не вела никакой деятельности, но в последние пару лет с приходом нового руководителя она оживилась. Тоже относится и к "Партии Роста".

Конечно, эти выборы - еще и попытка начать кампанию к выборам в Государственную Думу. Партии "второго эшелона", которые имеют хоть какие-то перспективы, пытаются усилить свои позиции в регионе. При этом многие партии "второго эшелона" скорее выполняют свои локальные задачи в рамках каких-то договоренностей с другими партиями или муниципальными руководителями.

Кирилл Алексеев, политический аналитик, помощник депутата ЗС Владимирской области Максима Шевченко:

Это напрямую связано с большой предвыборной кампанией, которая пройдет в следующем году. В том числе, избрание горсовета во Владимире. Партии, которые хотят принять участие в "дележке пирога" и хотят продемонстрировать либо свою лояльность "Единой России", либо оппозиционность, сейчас тренируются. Это заявка на следующий год, предварительный смотр сил.

Почему члены "Единой России" активно идут на выборы самовыдвиженцами?

Евгений Полковников:

Это федеральный тренд, когда количество людей, негативно относящихся к "Единой России" начинает превышать число сторонников. В первую очередь, это связано с пенсионной реформой. Поэтому шансы на избрание самовыдвиженцем становятся выше, чем шансы на избрание от партии. Это чисто технологический шаг. И так во всей стране. Например, в Мосгордуму "Единая Россия" не выдвинула ни одного кандидата.

Кирилл Алексеев:

У "Единой России" самовыдвиженцы там, где они не уверены в своих силах. Самый показательный пример - Собинка, где партия не хочет "маркировать" своих представителей. Это показатель, что здесь есть обеспокоенность. Правда, в отличии от Москвы и других регионов, у нас это не выглядит столь повально. Я связываю это с тем, что сил, готовых активно противостоять "Единой России" у нас, по сути, нет.

Куда пропала партия "Яблоко"?

Евгений Полковников:

Во Владимирской области партия "Яблоко" представлена в лице лидера Дмитрия Кушпиты, я не помню других ярких фигур в этой партии. Да и сам Дмитрий Кушпита - муниципальный служащий, ожидать большой активности от него не приходится. Во Владимире довыборы пройдут только по одному округу и этот самый округ ему не нужен. Все логично.

Кирилл Алексеев:

У них всегда была проблема с набором кандидатов. Фактически у партии всегда было две опорных территории: Кольчугинский район, где был главой района господин Фирсов, и город Владимир. Насколько я знаю, в Кольчугино энтузиазм ослаб, а во Владимире выборы - в следующем году. "Яблоко" лишний раз не будет нигде вылезать, что показала кампания в ЗС, когда партия совсем не словила хайп на пенсионном протесте.