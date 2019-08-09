75-летие Владимирской области: группа «Корни» стоит полмиллиона рублей

Празднование 75-летия со дня образования Владимирской области пройдет в центре города 16 и 17 августа. Событие громкое и масштабное, поэтому власти не собираются скупиться.

Судя по сайту госзакупок, только на артистов, которые выступят на празднике, потратят один миллион рублей. Разделят их между собой участники ток-шоу «Голос», «Фабрики звезд» и «Песен на ТНТ». Но большая часть из этой суммы — 477 тысяч рублей — уйдет на часовое выступление группы «Корни».

Поп-группа, которая стала известной в 2002 году, на этот раз поздравит с днем рождения не Вику, а Владимирскую область. 17 августа в 21.00 участники «Корней» споют на Театральной площади. Почему выбор пал именно на эту группу, вопрос остается открытым. Ведь многие владимирцы, которым только исполнилось 18, навряд ли знакомы с их хитами. Группа давно не пишет новые песни и не выпускает альбомы. Возможно, более старшему поколению артисты придутся по душе: наверняка, они вспомнят начало 2000-х. Заказчиком группы в госзакупах значится Областной дворец культуры и искусства.

Следующими выступающими, на которых потратят 220 тысяч рублей, будут семь артистов уличного театра «Черный квадрат» с представлением «Mechanicus». Их заказчиком выступил Владимирский областной театр кукол. Он же за 150 тысяч рублей приглашает шесть мимов в дизайнерских костюмах (каждому получается по 30 тысяч рублей). Чуть меньше — 116 тысяч рублей — уйдут на телевизионных артистов, которые споют на Театральной площади. В госзакупке Областного дворца культуры говорится:

«17 августа обеспечить участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Владимирской области, артистов-участников следующих телевизионных проектов: «Песни на ТНТ», «Голос», «Фабрика звезд», Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», а также DJ No Hopes».

Помимо выступлений, владимирцев и гостей города жду молодежные фестивали, фотозоны и танцевальные марафоны.

КОНКРЕТНО

Программа праздника

Праздник откроют 16 августа выступления духовых оркестров на Театральной площади. Вечером на пешеходной улице Георгиевской пройдет концерт с участием брасс-ансамбля Городского духового оркестра, ансамбля джазовой вокалистки Юлианы Рогачевой и квинтета знаменитых джазменов братьев Ивановых – солистов Московской областной филармонии. Они выступят в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Владимирской и Московской областями.

17 августа на Театральной площади - ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований. Там же почти весь день будут выступать лучшие творческие коллективы муниципалитетов. В 18.30 начнется эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, ставших известными на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звезд».

С 21.00 до 22.00 — на сцене выступит группа «Корни», а в 22.00 пройдет танцевальный марафон с DJ NO HOPES.

На Георгиевской улице будут проходить молодежный фестиваль «Яркий мир» и «НеБольшой Театр Fest» с выступлениями уличных и любительских театров, поэтическими чтениями с участием артистов Владимирского академического театра драмы, спектаклями областного Театра кукол.