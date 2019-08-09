Приемка школ во Владимире: эвакуироваться за минуту и 15 секунд

Сотрудники Госпожнадзора начали приемку школ с июня. Из 30 проверенных образовательных учреждений экзамен на безопасность прошли все. Надзорные органы отметили образцовую подготовку школ к 1 сентября. Никто не хочет повторения январской истории, которая произошла в Краснопламенской школе Александровского района. В конце января там вспыхнул пожар из-за неисправной проводки. К счастью, никто не пострадал. Да и вряд ли, что кто-то смог забыть недавнюю трагедию в детском лагере в Хабаровском крае.

6 камер внутри, 7 - снаружи

Директор 35-й владимирской гимназии, которую пожарные проверяли 7 августа, говорит, что всегда основательно подходит к вопросу, связанному с детской безопасностью.

- Подготовку к приемке мы начинаем прямо с июня месяца. Начинаем с проверки огнетушителей. У нас их более 50. Школа снабжена семью эвакуационными выходами, автоматической пожарной сигнализацией. У нас 6 камер видеонаблюдения внутри школы и еще 7 снаружи. В школе установлены СКУДы (системы контроля управления доступом — Авт.), - рассказывает директор гимназии № 35 Ирина Кулешова.

35-ая гимназияФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

10 лет назад в гимназии был пожар. Он случился в подвале. На тот момент в школе не было автоматизированной пожарной системы, но эвакуировались все быстро. Никто сначала даже не понял, что тревога не учебная. Сегодняшний рекорд, который ставит педагогический состав вместе с детьми - эвакуация за 1 минуту 15 секунд.

- Дети знают, как выходить, где взять марлевые повязки, как друг за друга держаться и по какой лестнице идти. На каждом этаже каждый учитель отвечает за свой объект. И дети беспрепятственно могут идти под руководством каждого учителя по своему эвакуационному выходу, - рассказывает замдиректора гимназии №35 по АХР Нина Морыганова

Детям нравится эвакуироваться

Пожарная сигнализация срабатывает автоматически: будь то возгорание, прорыв трубы или просто задымление в результате подгорания пищи. Даже если будет отключено электроснабжение, пожарная система перейдет на режим работы на аккумуляторах.

- В случае, если сработал пожарный датчик, включается система оповещения о пожаре. 30 секунд она будет пищать. Персонал видит в каком помещение сработал датчик, выключает систему оповещения, выходит на место. В случае подтверждения возгорания, сигнализацию вновь запускают, чтобы всех эвакуировать, через громкоговорящую связь, - объясняет ведущий инженер обслуживающей организации систем безопасности гимназии Артем Беляков. - Но если сигнализацию не отключить, через 30 секунд сигнал поступит на пульт МЧС, и приедет пожарный расчет.

.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Отключать "воющую" систему оповещения необходимо, говорит директор гимназии Ирина Кулешова. Прежде чем вызывать спасателей, нужно убедиться, что на тревожную кнопку не нажал какой-нибудь малец из начальных классов. Школьники уже дважды понапрасну "тревожили" гимназию. В первый раз - ради откровенного баловства. А вот во второй - из-за чрезмерной любознательности. Ребенок подошел к делу с чувством, толком и расстановкой. Чтобы дотянутся до сигнализации, малыш взял стул, а после срабатывания системы не пытался никуда удрать. Кстати говоря, школьники обожают тренировочные эвакуации.