Во Владимирской области москвичка заказала убийство любовницы любовника

Люди встречаются, люди влюблются и… расходятся иногда. Вот только для 39-летней москвички расставание с возлюбленным обернулось не только сердечной болью, но и желанием отомстить.

Как-то, приехав в свой загородный дом в Гусь-Хрустальном районе, она увидела своего бывшего любовника с новой пассией. В сердце ревность, в горле ком, в голове созрел план убийства.

- В доме заказчицы шел ремонт, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области. - Хозяйка подошла к строителю и задала вопрос: есть ли в Гусь-Хрустальном киллер, и может ли он его найти?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/724794" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео УМВД по Владимиркой области.Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Женщина готова была заплатить за убийство 35-летней соперницы 200 тысяч рублей. Вот только строитель даже за такие деньги не захотел погружаться в пучину криминала. Он позвонил в полицию. А там согласились «помочь». Сотрудник полиции согласился стать «исполнителем заказа». «Киллеру» передали аванс (20 тысяч рублей) и фотографию потерпевшей со всеми сведениями: где она может быть и в какое время. При этом способ убийства женщина не назвала, но потребовала предъявить фотоматериалы в качестве доказательства, что избранницу действительно убили.

Сотрудники УМВД инсценировали смерть потерпевшей и сфотографировали «труп», как просила заказчица. 6 августа полицейский в штатском встретился с москвичкой и показал материалы «с места преступления». Женщина полезла в сумочку за деньгами, и в момент передачи оставшихся 180 тысяч рублей ее задержали.

На данный момент решается вопрос о заключении москвички под стражу. Она сразу во всем призналась и, по данным Следственного комитета, раскаялась. В данный момент дело возбуждено по статье «покушение на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору» (статья 105 УК РФ).

Кстати, у жительницы Москвы осталось двое несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся в реабилитационном центре.