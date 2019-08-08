Во Владимирской области выбрали первого регионального мусорного оператора

Администрация Владимирской области спустя четыре месяца торгов определила первого регионального мусорного оператора. Им стала муромская компания ООО "Эко-Транс", которая будет работать в третьей региональной зоне (Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский и Селивановский районы).

Контракт с муромской фирмой подписан на девять лет. Отметим, что "Эко-Транс" предлагал самые высокие цены на свои услуги среди всех участников конкурса, но выиграл за счет большего количества квалифицированных сотрудников. У муромской фирмы их 28 человек. За свою работу компания в общей сложности получит 3 миллиарда рублей. Отметим, по данным департамента природопользования администрации Владимирской области, за год жители третьей зоны производят 123,5 тысячи тонн мусора.

Торги на права работы регионального мусорного оператора в зоне №3 затянулись из-за ряда жалоб участников в антимонопольную службу. Их было 29. Конкурс проводился в два этапа, изначально на него заявились десять фирм. На первом этапе половина из них была отсеяна, остались компании из Владимирской и соседних Московской и Нижегородской областей.

Отметим, что компания ООО "Эко-Транс" полностью принадлежит округу Мурому. Ее генеральный директор Роман Тисленко осенью прошлого года руководил несложившимся региональным оператором ООО "Владэкотехпром". Напомним, Владимирская область должна была перейти на новую схему обращения с ТКО еще в прошлом году, даже был выбран региональный мусорный оператор, им стала та самая фирма "Владэкотехпром". Однако ей не удалось договориться с мусоровывозящими компаниями, из-за чего переход на новую схему был отложен на год.

В ближайшее время администрации Владимирской области предстоит объявить торги и провести конкурсы по поиску региональных операторов для двух других зон. В зону № 2 входят Владимир, Радужный, Ковров, Суздальский, Камешковский, Судогодский, Вязниковский, Гороховецкий и Ковровский районы. За год жители второй зоны производят 341 тысячу тонн мусора. В зону № 1 входят Александровский, Юреьв-Польский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский и Собинский районы. За год жители первой зоны производят 160 тысяч тонн мусора. Учитывая, что если конкурс в самой "простой" зоне № 3 затянулся на четыре года, торги по зонам № 2 и 1 также могут измениться.