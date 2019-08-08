Мэрия Владимира считает, что за изображение городских памятников никто не должен платить

Последние дни эту тему обсуждают практически все. А началось с того, что во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике опубликовали новый прайс-лист на свои услуги. В том числе использование изображений памятников, за которые ответственен музей, в коммерческих целях теперь запрещено. Нельзя ни фотографировать Золотые ворота для продажи «сувенирки», ни рисовать их на своих объектах. Ну, бесплатно. ВСМЗ предложило платить по 12 тысяч рублей в год, включая НДС, и тогда изображения тех же Успенского и Дмитриевского соборов можно использовать «для личного обогащения».

Многие предприниматели и общественники уже высказались о таком нововведении и посчитали его «откровенным разводом». Тем не менее пока никто не жаловался в Федеральную антимонопольную службу России на музей-заповедник.

7 августа официальный представитель администрации Владимира Александр Карпилович озвучил позицию мэрии: никто не должен платить за фотографии всемирно известных памятников. Ни туристы, ни горожане, ни предприниматели.

- По-моему, только самый ленивый житель города Владимира не сломал копья о решение Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Надеюсь, что в музее есть специалисты юридического профиля, которые, наверняка, знакомы с таким основополагающим документом как Гражданский кодекс РФ. Но если нет, я возьму на себя смелость дать им подсказку и обратиться к статье 1276 «Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения». Статья состоит всего лишь из двух частей. Вторую процитирую: «допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или видных из этого места». То есть мы с вами понимаем, что Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы и другие памятники, на которые претендует ВСМЗ, можно снимать, изображать и воспроизводить в любых формах.

На вопрос: перестанут ли предприниматели в связи с нововведением ВСМЗ выпускать сувенирную продукцию с изображениями памятников ЮНЕСКО, Александр Карпилович ответил, что сувенирщики, по его мнению, могут продавать магниты, кружки и брелоки по-прежнему. И платить якобы ничего не нужно.

- Мы очень надеемся, что юридические службы музея внесли коррективы в документы, - подвел итог официальный представитель мэрии города.