2019-08-07T16:34:17+03:00
Общество

Мэрия Владимира считает, что за изображение городских памятников никто не должен платить

Власти города высказали свое мнение по скандалу вокруг требования руководства ВСМЗ платить им за коммерческое использование изображений древних соборов и Золотых ворот.
Валерия ПРОНИНА
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Последние дни эту тему обсуждают практически все. А началось с того, что во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике опубликовали новый прайс-лист на свои услуги. В том числе использование изображений памятников, за которые ответственен музей, в коммерческих целях теперь запрещено. Нельзя ни фотографировать Золотые ворота для продажи «сувенирки», ни рисовать их на своих объектах. Ну, бесплатно. ВСМЗ предложило платить по 12 тысяч рублей в год, включая НДС, и тогда изображения тех же Успенского и Дмитриевского соборов можно использовать «для личного обогащения».

Многие предприниматели и общественники уже высказались о таком нововведении и посчитали его «откровенным разводом». Тем не менее пока никто не жаловался в Федеральную антимонопольную службу России на музей-заповедник.

7 августа официальный представитель администрации Владимира Александр Карпилович озвучил позицию мэрии: никто не должен платить за фотографии всемирно известных памятников. Ни туристы, ни горожане, ни предприниматели.

- По-моему, только самый ленивый житель города Владимира не сломал копья о решение Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Надеюсь, что в музее есть специалисты юридического профиля, которые, наверняка, знакомы с таким основополагающим документом как Гражданский кодекс РФ. Но если нет, я возьму на себя смелость дать им подсказку и обратиться к статье 1276 «Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения». Статья состоит всего лишь из двух частей. Вторую процитирую: «допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или видных из этого места». То есть мы с вами понимаем, что Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы и другие памятники, на которые претендует ВСМЗ, можно снимать, изображать и воспроизводить в любых формах.

На вопрос: перестанут ли предприниматели в связи с нововведением ВСМЗ выпускать сувенирную продукцию с изображениями памятников ЮНЕСКО, Александр Карпилович ответил, что сувенирщики, по его мнению, могут продавать магниты, кружки и брелоки по-прежнему. И платить якобы ничего не нужно.

- Мы очень надеемся, что юридические службы музея внесли коррективы в документы, - подвел итог официальный представитель мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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