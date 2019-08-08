2019-08-07T16:21:04+03:00
Общество

На владимирском ЦУМе 14 вывесок признали незаконными

Если предприниматели не согласуют рекламу, специалисты по демонтажу их снимут, да еще и оштрафуют владельцев
Валерия ПРОНИНА
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Если вывески согласуют, то штрафа не будетЕсли вывески согласуют, то штрафа не будетФото: Валерия ПРОНИНА
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За июль в городе Владимире нашли 64 незаконные рекламные конструкции, среди которых: обозначения аптек, медицинских центров, мебели, косметики. Больше всех нарушений — на ЦУМе «Валентина». На здании универмага висят 14 «неправильных» вывесок. Владельцам магазинов дали несколько дней на исправление: либо вывески согласовываются, либо демонтируются.

Официальный представить мэрии города Александр Карпилович объясняет, что незаконная реклама выявляется каждый месяц, и большинство владельцев после согласовывают свои конструкции.

- Ежемесячно, иногда чаще, наше управление наружной рекламы и информации выезжает на проверки. Если вывески или перетяжки не согласованы с администрацией и есть нарушения всех регламентов, владельцам выдается предписание. У них есть несколько дней на то, чтобы демонтировать рекламные вывески или же их согласовать, - говорит Александр Карпилович.

Если владельцы проигнорируют требования мэрии, тут уже предусмотрены санкции не только за демонтаж незаконно установленных конструкций, но и штраф.

- Как правило, предприниматели реагируют быстро и устраняют нарушения. Потому что требования к этим вывескам — абсолютно понятные и прозрачные, - продолжает Карпилович. - Конечно, есть и уклонисты, которые потом встречаются с административным кодексом РФ.

КОНКРЕТНО

Список незаконных вывесок на ЦУМе:

«LEZARDY», свадебный салон

«Магнит косметик + аптека»

«Аптечный крест»

«Магнит косметик 1 этаж»

«U.S. POLO ASSN.», панно на фасаде здания

«Superdry.», панно на фасаде здания (световой короб)

«U.S. POLO ASSN....», крупноформатное панно на

фасаде здания

«U.S. POLO ASSN.», панель-кронштейн,

Электронное табло в оконном проеме, на 2-м этаже

здания

«U.S. POLO ASSN.» световой короб в оконном

проеме, на 2-м этаже здания

«Superdry.» световой короб на 2-м этаже здания

«LEVIS» световой короб на 2-м этаже здания

«ИНТЕРНЕТ — МАГАЗИН «Идеальные платья», слева от входа

«СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ...» - панно

ИСТОЧНИК KP.RU

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