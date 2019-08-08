На владимирском ЦУМе 14 вывесок признали незаконными
За июль в городе Владимире нашли 64 незаконные рекламные конструкции, среди которых: обозначения аптек, медицинских центров, мебели, косметики. Больше всех нарушений — на ЦУМе «Валентина». На здании универмага висят 14 «неправильных» вывесок. Владельцам магазинов дали несколько дней на исправление: либо вывески согласовываются, либо демонтируются.
Официальный представить мэрии города Александр Карпилович объясняет, что незаконная реклама выявляется каждый месяц, и большинство владельцев после согласовывают свои конструкции.
- Ежемесячно, иногда чаще, наше управление наружной рекламы и информации выезжает на проверки. Если вывески или перетяжки не согласованы с администрацией и есть нарушения всех регламентов, владельцам выдается предписание. У них есть несколько дней на то, чтобы демонтировать рекламные вывески или же их согласовать, - говорит Александр Карпилович.
Если владельцы проигнорируют требования мэрии, тут уже предусмотрены санкции не только за демонтаж незаконно установленных конструкций, но и штраф.
- Как правило, предприниматели реагируют быстро и устраняют нарушения. Потому что требования к этим вывескам — абсолютно понятные и прозрачные, - продолжает Карпилович. - Конечно, есть и уклонисты, которые потом встречаются с административным кодексом РФ.
КОНКРЕТНО
Список незаконных вывесок на ЦУМе:
«LEZARDY», свадебный салон
«Магнит косметик + аптека»
«Аптечный крест»
«Магнит косметик 1 этаж»
«U.S. POLO ASSN.», панно на фасаде здания
«Superdry.», панно на фасаде здания (световой короб)
«U.S. POLO ASSN....», крупноформатное панно на
фасаде здания
«U.S. POLO ASSN.», панель-кронштейн,
Электронное табло в оконном проеме, на 2-м этаже
здания
«U.S. POLO ASSN.» световой короб в оконном
проеме, на 2-м этаже здания
«Superdry.» световой короб на 2-м этаже здания
«LEVIS» световой короб на 2-м этаже здания
«ИНТЕРНЕТ — МАГАЗИН «Идеальные платья», слева от входа
«СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ...» - панно
ИСТОЧНИК KP.RU