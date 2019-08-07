2019-08-06T17:23:04+03:00
Общество

В ВлГУ уже занято 80% бюджетных мест

В первую волну владимирскими студентами стали более тысячи абитуриентов
Ирина Мальцева
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Главный корпус ВлГУГлавный корпус ВлГУФото: Валерия ПРОНИНА
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Кстати, бюджетных очных мест в этом году больше, чем в предыдущем. Появились они и на тех специальностях, где раньше не было, например, международные отношениях, экономическая безопасность и таможенном деле.

Физики и лирики

В бывшем «политехе» готовят специалистов практически по всем отраслям – от гуманитариев до технарей. Среди гуманитарных специальностей самый высокий проходной балл был у поступающих на лингвистику: максимальный – 282, минимальный – 247. Правда, на бюджете для них нашлось всего восемь мест. Меньше всего баллов требовалось желающим стать дефектологами и религоведами – минимальные баллы у поступивших 184 и 171 соответственно. Кстати, традиционно юноши не жалуют гуманитарные направлениями: социологом и журналистом пожелали стать по одному молодому человеку, психологом, дефектологом и пиарщиком – никто, религиоведение и международные отношения выбрали по два абитуриента, лингвистику – трое, историю – целых семь.

А вот технические отрасли большей частью выбирали представители сильного пола, хотя в каждой группе нашлась хотя бы пара девушек. Например, по две выпускницы поступили на радиотехнику и прикладную математику, по три – на специальности «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии».

Самые-самые

Среди самых востребованных специальностей – юриспруденция и иностранные языки. По-прежнему спросом пользуется экономика и специальности, связанные с изучением информатики. Растет число и желающих стать строителями. Если на большинство бюджетных мест в ВлГУ набирали 8-15 человек, то у строителей полагается 68 бюджетников. Правда, баллы при поступлении они показывали не самые высокие: выпускник со 160 баллами успешно проходил на бюджет. Для сравнения – будущие архитекторы поступили с баллами от 287 до 385. Кстати, ветераны строительной отрасли считают, что подготовка будущих строителей порой оставляет желать лучшего.

- Мы растим серость! Те, которые выходят сегодня из «политеха», не обогатят ни мыслями, ни действиями, - уверен Юрий Козырев, председатель совета ветеранов Союза строителей Владимирской области.

А меньше всего студентов будут изучать менеджмент и торговое дело – по три человека и государственное и муниципальное управление – два товарища.

Педагогом буду я, пусть меня научат!

Не забыты и учителя, которых в регионе постоянно не хватает. Например, в феврале этого года в школах области требовалось почти 900 преподавателей. В этом году в Педагогический институт на общих основаниях поступили 164 абитуриента. Из них тринадцать планирует стать педагогами-психологами, по столько же – историками и физиками, четырнадцать – учителями русского языка и литературы, по столько же выбрали специальности «Биология и химия» и «Математика и информатика». Пятнадцать абитуриентов могут стать учителями технологии и экономики, 17 – преподавать в начальных классах. Остальные выбрали специальности, связанные с изучением и преподаванием иностранных языков. Хотя среди поступивших преобладают девушки, юноши, готовые осваивать педагогику, тоже есть: по одному будущему учителю физики и русского языка, три – математика, четыре – историка, два – педагога-психолога, семь учителей иностранных языков. Стать химиком, биологом или учителем начальных классов из молодых людей не захотел никто. Кроме того, еще десять вчерашних школьников собираются стать педагогами-хореографами, двенадцать – учителями физкультуры, пятнадцать – музыки, двенадцать – рисования.

КОНКРЕТНО

Следующее заседание приемной комиссии назначено на 8 августа, на повестке дня – зачисление абитуриентов «второй волны». Прием документов от абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета на контракт, завершится 9 августа для тех, кто сдает дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности. Для сдающих внутренние вступительные испытания вуза по общеобразовательным предметам – 10 августа. А у поступающих только по результатам ЕГЭ есть время до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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