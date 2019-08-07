С пожарной безопасностью все нормально — дети скорее могут отравиться

После страшного пожара в палаточном лагере, где погибли четверо детей, по всей стране начались проверки: пожарные проверяют сроки годности огнетушителей, пути эвакуации, давление гидрантов и не используются ли в корпусах обогреватели. В рейды отправились и владимирские спасатели, да не одни, а с прокуратурой.

6 августа они поехали в детский лагерь «Искатель», который принадлежит Ковровскому электромеханическому заводу. Начальник лагеря Ирина Воробьева, встречая очередную проверку, сказала, что скрывать руководству нечего: все соответствует требованиям. На вид лагерь действительно хорош: в корпусах — пластиковые окна, линолеум, просторные комнаты, крыши блестят, как новенькие, а на улице выложены тротуары плиткой. Кругом одни сосны, среди которых слышатся детские голоса: сегодня закрытие смены.

- Перед заездом воспитанников мы тщательно готовимся: очищаем территорию от сухой травы, проверяем пожарные лестницы, делаем опашку. Тесно работали с Роспотребнадзором по подготовке помещений, особенно пищеблока. Повара все квалифицированные и готовят очень вкусно. За неделю нас проверяют по десять раз, и если что-то не так — устраняем в течение недели, - говорит Ирина Воробьева.

- По нашей линии нарушений никаких нет. Все исправно, - сказали представители МЧС после проверки всего, что относится к пожарной безопасности.

Если претензий со стороны МЧС не было, то прокуратура нашла одно нарушение: на упаковках с сухофруктами на складе был нечетко прописан срок годности. И никто не мог разобраться: можно ли это давать детям?

- Сейчас у нас ко всему повышенное внимание в связи с трагедией в Харабовском крае. Мы проверили уже четыре лагеря, и везде одни и те же нарушения, связанные с продуктами: не соблюдаются температурный режим, сроки годности, отсутствуют маркировки, - сказала прокурор Татьяна Яркова.