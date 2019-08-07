2019-08-06T17:15:35+03:00
Общество

Суд отказал бывшему иерею в бесплатном посещении Успенского собора днем

Потому что с 13.00 до 18.00 в храме работает музей
Сергей МОРКОВКИН
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Купола Успенского собораКупола Успенского собораФото: Сергей МОРКОВКИН
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Помните итальянскую сказку "Про человека, который хотел украсть Колизей" с вопросом, кому принадлежит главный памятник Рима? Схожий вопрос прозвучал во Владимире: могут ли верующие в музейные часы ходить в Успенский собор помолиться или поставить свечку. И если у Джанни Родари ответ был коммунистически прост - музей принадлежит народу, то во Владимире ситуация несколько иная - собор принадлежит государству, а Владимиро-Суздальский музей-заповедник имеет полное право брать с посетителей храма по 150 рублей с 13.00 до 18.00 кроме понедельника. Во всяком случае, так считает Октябрьский районный суд.

«Храм должен быть бесплатным»

Вообще, билеты в Успенский собор днем нужно покупать уже почти 20 лет, но судиться с ВСЗМ по этому поводу верующие решили впервые. Истец - не местный, приехал из Нижнего Новгорода, где работает управляющим директором небольшой коммерческой фирмы. Виталий Груданов пожаловался на то, что когда он бывает проездом во Владимире, не может бесплатно поклониться мощам святого князя Георгия - основателя города на Волге. Краткий поиск в сети показал, что истец - не новичок в православном мире, он был пресс-секретарем нижегородской епархии, иерей.

Высказывая претензии ВСМЗ, Виталий Груданов просил сделать вход бесплатным в первую очередь для одиноких паломников. Бесплатное посещение переданного в безвозмездное пользование РПЦ Георгиевского придела его не устраивает - там мощей святых князей нет. Отметим, что для бесплатного посещения храм открыт с 9 утра до 13 часов дня. Однако, отвечая на вопросы суда, Виталий Груданов заявил, что каждый раз, оказываясь во Владимире, приходит в собор около 14.00.

- Как говорят представители ВСМЗ, эти 150 рублей сделают им бюджет на реставрацию и прочее, - заявил Виталий Груданов, - Это несерьезно. Если чей-то приказ нарушает права людей, то, наверное, его справедливо отменить. Речь не обо мне. Речь о принципе. Русские люди заслужили бесплатный вход в храм. Если это храм, вход в него должен быть бесплатным.

При этом истец упомянул Троице-Сергиеву лавру в Московской области. По его словам, там тоже работает свой музей-заповедник, и он разрешает верующим молиться бесплатно. Представители музея разбили довод Виталия Груданова в пух и прах, заявив, что монастырь уже давным-давно передан церкви.

Собор принадлежит государству

Минут двадцать у сторон ушло на поиск ответа на сакральный вопрос, является ли Успенский собор православным храмом. Подискутировав в рамках правового поля, истец и представитель ВСМЗ пришли к выводу, что Успенский собор, разумеется, музей, но и храмом от этого он не перестал быть. Виталий Груданов настаивал, что введение платы за вход в музей - это право, а не обязанность ВСМЗ, и даже ходатайствовал было о привлечении к рассмотрению дела Минкульт РФ. Юристы ВСМЗ, в свою очередь, предоставили выписку с Росреестра, где черным по белому указано, что Успенский собор принадлежит государству. В общем, суд, посовещавшись, отказал истцу.

Представители Владимирской епархии в рассмотрении дела не участвовали, ограничившись официальным коммунике о том, как в 2006 году договорилась с музеем о бесплатном для прихожан посещении храма по церковному календарю и просьбой в удовлетворении иска нижегородца отказать. Что же, суд отказал. Но, видимо, точку в этом деле ставить рано. Виталий Груданов решительно намерен оспорить дело в областном суде и даже заявил, что будет лично посещать каждое судебное заседание во Владимире.

Кстати, во время импровизированного пресс-подхода истец заявил, что он - мирянин. И решение судиться с ВСМЗ - его личная инициатива.

КСТАТИ

Начальник юридического отдела ВСМЗ Ирина Филиппова сообщила журналистам о том, что ВСМЗ ведет переговоры с паломнической службой Владимирской епархии о бесплатном посещении храма организованными группами.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В конце июля ВСМЗ объявил торги на реставрационные работы входа в Успенский собор. На работы будет потрачено 1,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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