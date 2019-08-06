Каждый 30-й кандидат во Владимирской области имеет судимость

Выборы 8 сентября, возможно, войдут в историю как самые конкурентные во Владимирской области. Если раньше в них участвовало от 4 до 6 партий, то на этот раз своих кандидатов выдвинули аж 12! Всего под знаменами партий пошло 1257 человек. Компанию им составили 363 самовыдвиженца.

Три партии уже выбыли

При этом из всех 1620 претендентов на места депутатов и мэров 55 оказались судимы. В том числе девять человек темные места своей биографии решили скрыть, но в полиции данные об их криминальном прошлом сохранились. Естественно, таких кандидатов до выборов не допустили - предложили самим написать отказ от участия в выборах. Восемь человек так и сделали, а один наотрез отказался. Избирательной комиссии придется с ним судиться.

Всего в регистрации было отказано 81 кандидату. По словам главы облизбиркома Вадима Минаева, так много кандидатов-отказников не было никогда. 58 "отказников" - самовыдвиженцы, 23 - представители политических партий. Больше всех с дистанции сошло представителей "Партии Роста" - 6 человек.

Из 12 политических партий из предвыборной кампании выбыло уже три. В большинстве случаев им отказывали в регистрации из-за ошибок в документах. Например, один из кандидатов не указал дату своего рождения. Еще у одного кандидата из Киржачского района возникли проблемы с документами с работы, но его все же зарегистрировали.

- В этом году нам пришлось работать с самыми некачественными комплектами документов за последние 5-7 лет, - заявил глава обизбиркома Вадим Минаев. - Я не знаю, почему это произошло. Может быть это эффект маятника. В 2010-11 годах был очень формальный подход к документам кандидатов и за малейшее нарушение следовали отказы в регистрации. Затем маятник качнулся в другую сторону. Но мы говорили представителями политических партий, что есть определенная черта, за которую переступать нельзя. Также есть определенные кадровые проблемы практически у всех юридических служб.

Работали до поздней ночи

Большинство кандидатов, получивших отказ в регистрации, подали документы в последние два разрешенных дня. Вадим Минаев рассказал, что еще 18 июля всего по области значилось 515 кандидатов. Через день их было 652, 23 июля - 1263, а в последний день приема заявлений 24 июля - 1620. В некоторых ТИКах работа шла до глубокой ночи.

Разумеется, как предполагалось ранее, кандидаты, заранее заявившие о своем участии в выборах и не тянувшие со сбором подписей, получили преимущество. Тем, кто получил ранее отказ в регистрации, имели возможность выдвинуться еще раз. Так, например, Иван Ширышев из партии "Коммунисты России" получил "зеленый свет" от избиркома на выборы депутата по одномандатному округу №17 во Владимире со второй попытки.

КСТАТИ

Одним из кандидатов, получивших отказ в регистрации, стала известный правозащитник, адвокат Татьяна Гусева, баллотировавшийся по 17-му одномандатному округу в Совет народных депутатов Киржачского района. Она шла на выборы от КПРФ, однако выяснилось, что уже семь лет, как кандидат является членом другой партии - ЛДПР.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Намутили с подписями

Более 50 кандидатов получили отказ в регистрации из-за проблем с подписными листами. И это при том, что в большинстве районов (кроме Владимира и Гусь-Хрустального) нужно было собрать около 15 подписей. Часто сборщики получали подписи от незарегистрированных в округе людей. Был один случай, когда кандидата в Муромском районе заподозрили в подделке подписей, специалисты из полиции решили, что часть из них сделана одним человеком. Кандидат не растерялся и заказал независимую экспертизу, доказавшую его правоту. В итоге человека зарегистрировали. Подписей "мертвых душ" во Владимирской области не замечено.

КОНКРЕТНО

Кому отказали в регистрации?

«Патрия Роста» - 6

Справедливая Россия» – 5

ЛДПР - 3

«Родная партия» – 3

КПРФ – 2

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 1

«Защитники отечества» – 1

«Партия дела» – 1

«Родина» - 1.