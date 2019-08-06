Все ли владимирские школы успеют открыться 1сентября?

До нового учебного года осталось чуть меньше месяца, и горожане беспокоятся, все ли владимирские школы смогут открыть свои двери 1 сентября. Своими мнениями они делятся в местных соцсетях. На сей раз предметом обсуждения стала школа №20 на улице Куйбышева.

Родители жалуются, что уже несколько лет крыльцо у этого общеобразовательного учреждения находится в плачевном состоянии. У лестницы появилась огромная дыра, в которую еще весной провалилась мама первоклассника - женщина получила травму ноги. После инцидента, со слов очевидцев, территорию просто огородили решетками, а яму прикрыли фанерой. Родители рассказывают, что предлагали помощь директору, но последний якобы отказался. Мы созвонились с директором Леонидом Куликовым, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Директор подтвердил, что школьное крыльцо действительно нуждается в ремонте, и пообещал, что до конца лета его приведут в надлежащий вид.

Школа № 7, вид сзадиФото: Елена Масленникова

- Сейчас подрядчик готовит проектно-сметную документацию. До 30 августа все строительные работы должны быть завершены. На данный момент крыльцо опасности не представляет. Территория огорожена, - заявил Леонид Куликов.

Возникает вопрос, когда специальная межведомственная комиссия будет принимать школу, если ремонт продлится до 30 августа? И кто даст гарантию, что подрядчик уложится в срок? В управлении образования поспешили успокоить встревоженных владимирцев. Деньги на ремонт крыльца выделены. Подрядчик пообещал завершить все строительные работы раньше, до 19 августа, если не помешает погода. А такой вариант тоже возможен. Если все-таки в указанный срок уложиться не удастся, школа все равно откроется 1 сентября. Что же касается готовности владимирских школ к новому учебному году, то на сегодняшний день есть информация только о 13 из 51.

- На данный момент приняты 13 школ: 5 - в Ленинском, 5 - в Октябрьском и 3 - во Фрунзенском районе. К новому учебному году все школы будут готовы. Средства на подготовку выделены своевременно. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с графиком, - рассказала и.о. начальника городского управления образования Ирина Пенькова.

Межведомственная комиссия проверяет школы на предмет соблюдения противопожарных требований, безопасность и качество выполненного ремонта. Приемка школ будет осуществляться до конца этой недели, до 9 августа.