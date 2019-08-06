2019-08-05T17:22:58+03:00
Общество

Все ли владимирские школы успеют открыться 1сентября?

Приемка началась 5 августа
Елена Масленникова
Поделиться:
Школа № 7Школа № 7Фото: Елена Масленникова
Изменить размер текста:

До нового учебного года осталось чуть меньше месяца, и горожане беспокоятся, все ли владимирские школы смогут открыть свои двери 1 сентября. Своими мнениями они делятся в местных соцсетях. На сей раз предметом обсуждения стала школа №20 на улице Куйбышева.

Родители жалуются, что уже несколько лет крыльцо у этого общеобразовательного учреждения находится в плачевном состоянии. У лестницы появилась огромная дыра, в которую еще весной провалилась мама первоклассника - женщина получила травму ноги. После инцидента, со слов очевидцев, территорию просто огородили решетками, а яму прикрыли фанерой. Родители рассказывают, что предлагали помощь директору, но последний якобы отказался. Мы созвонились с директором Леонидом Куликовым, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Директор подтвердил, что школьное крыльцо действительно нуждается в ремонте, и пообещал, что до конца лета его приведут в надлежащий вид.

Школа № 7, вид сзади Фото: Елена Масленникова

Школа № 7, вид сзадиФото: Елена Масленникова

- Сейчас подрядчик готовит проектно-сметную документацию. До 30 августа все строительные работы должны быть завершены. На данный момент крыльцо опасности не представляет. Территория огорожена, - заявил Леонид Куликов.

Возникает вопрос, когда специальная межведомственная комиссия будет принимать школу, если ремонт продлится до 30 августа? И кто даст гарантию, что подрядчик уложится в срок? В управлении образования поспешили успокоить встревоженных владимирцев. Деньги на ремонт крыльца выделены. Подрядчик пообещал завершить все строительные работы раньше, до 19 августа, если не помешает погода. А такой вариант тоже возможен. Если все-таки в указанный срок уложиться не удастся, школа все равно откроется 1 сентября. Что же касается готовности владимирских школ к новому учебному году, то на сегодняшний день есть информация только о 13 из 51.

- На данный момент приняты 13 школ: 5 - в Ленинском, 5 - в Октябрьском и 3 - во Фрунзенском районе. К новому учебному году все школы будут готовы. Средства на подготовку выделены своевременно. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с графиком, - рассказала и.о. начальника городского управления образования Ирина Пенькова.

Межведомственная комиссия проверяет школы на предмет соблюдения противопожарных требований, безопасность и качество выполненного ремонта. Приемка школ будет осуществляться до конца этой недели, до 9 августа.

Школа № 20 Фото: Елена Масленникова

Школа № 20Фото: Елена Масленникова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хлам как искусство: современные художники все чаще используют в своих произведениях такой «неэстетичный» материал, как бытовой мусор
Художники заставляют задуматься, что же человечество оставит после себя. Пустыню, заваленную отходами, или что-то более осмысленное?
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Владимирские военнослужащие осуждены за дачу ложных показаний
Муромских пенсионеров незаконно лишили пенсий
Ковровчанин, убивший своего соседа из-за кражи будильника, сядет на 8 лет
Владимирский контрактник ответит за унижение сослуживцев
Владимирские мусульмане готовятся отметить Курбан-байрам
Картину юного художника из Александрова выставят в Третьяковской галерее
Ковровская больница заплатит за смерть пациента больше миллиона рублей
В Камешково рыночные торговцы устроили массовую бойню из-за арбузов с применением молотков и дубинок
Собинское кафе обязали убрать пристроенную лестницу
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Меленковский педофил отправится в колонию на долгий срок
На 60-летие Центрального парка выступила группы Стаса Намина "Цветы"
В Струнине 4-летний мальчик, который выпал из окна, умер в больнице
В Собинке откроется школа на 1000 мест
В сельских магазинах Владимирской области продавали испорченные продукты
В парке «Патриот» при поддержке ПСБ установили памятник миротворцам
В пожаре на улице Завадского погибла 84-летняя женщина
Ковровчанин обокрал квартиру своего знакомого
Во Владимирской области мужчин осудят за прописку мигрантов
Владимирец утопил ружье и лишился разрешение на хранение оружия
Владимирские ориентировщики завоевали два «золота» в эстафете на чемпионате мира
Жителям Покрова светит до 20 лет реального срока за попытку сбыта наркотиков
Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ
На Рокадной дороге легковушка улетела под фуру