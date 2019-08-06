Владимирцев просят не выбрасывать стрижей, залетевших в квартиры

За последние несколько дней незваные пернатые гости посетили сразу нескольких жителей региона. Юные стрижи залетают в квартиры, пугая горожан.

- Мы спасали с мужем стрижа, который забрался под натяжные потолки, как он туда попал – неизвестно, - рассказывает жительница Владимира Александра Головинова. – Я думала, что с ума сойду, я была дома одна, тут вдруг в тишине раздаются шаги над головой: топ-топ. Я очень испугалась. Пришлось снимать вытяжку и доставать его, а потом отпустить.

Специалисты в области орнитологии говорят, что ничего удивительного в этом нет: сейчас как раз молодые стрижи вылетают из гнезд и по неопытности могут иногда спикировать в открытые окна или попасть в вентиляцию. Хотя особого «стрижепада» не наблюдается, по неосторожности залетать в квартиры к владимирцам птицы могут еще в течение нескольких недель, а потом наберутся опыта и перестанут беспокоить горожан. Впрочем, в этом году из-за холодного лета падают на землю и залетают в квартиры не только птенцы, но и взрослые стрижи.

- В этом году стрижам очень сложно, гибель наверняка будет большая, поскольку лето для них оказалось очень голодным. Сплошные дожди, аэропланктона практически нет – мошки в воздухе не парят. Стрижи могут впасть в анабиоз, что вообще-то птицам не свойственно, и провести в спячке неделю-две, но не два же месяца! Нам сейчас часто звонят в музей, спрашивают, что делать, если к ним залетел стриж на балкон, находят упавших стрижей около Успенского собора, где они падают из-под кровли. Думаю, в этом году улетать стрижи будут не в конце августа, как обычно, а раньше. А с ними улетят и птенцы – те, кто дозреет в гнездах и кто сможет, - - говорит заведующий «Музея природы» Денис Дуденков. – К сожалению, помочь им сложно, многие из них ослаблены от голода. Можно попытаться выкормить их самостоятельно, предлагая кусочки мяса, мучного хруща и отпаивая из пипетки. Но для этого надо или уходить в отпуск за свой счет, или брать птицу с собой на работу в переноске, ведь кормить их надо каждые два часа. Когда залетный птенец окрепнет, его можно попробовать отпустить на волю. Но стрижей не стоит выбрасывать в окно: несмотря на то, что эти птицы хорошо «планируют», у них могут быть проблемы с крыльями. Лучше аккуратно взять птицу, вынести на улицу, дать ей возможность оглядеться и потом невысоко подкинуть вверх – так больше шансов, что она полетит. Если же пернатый друг не взлетел, стоит показать его ветеринару – возможно, он получил травму.