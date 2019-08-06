2019-08-05T17:01:23+03:00
Общество

Полные выборы во владимирский горсовет обойдутся в 20 миллионов рублей

По 85 рублей на одного голосующего
Сергей МОРКОВКИН
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Председатель участковой избирательной комиссии за час работы получит 50 рублейПредседатель участковой избирательной комиссии за час работы получит 50 рублейФото: Ольга МАКАРОВА
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8 сентября во Владимире пройдут дополнительные выборы депутата горсовета по одномандатному округу №17. Но избранному СНД 27-го созыва осталось работать лишь год. Уже в 2020 году город ждут новые масштабные полные выборы депутатов горсовета. Избирком начал подготовку к ним уже сейчас.

На нынешние дополнительные выборы деньги едва наскребли. Председатель горизбиркома Вадим Кузьмин пояснил, что из-за недостаточного финансирования зарплаты сотрудникам УИКов придется платить по старым ставкам. То есть, председатель участковой избирательной комиссии за час работы получит 50 рублей. Десять предвыборных дней комиссия работает по четыре часа. День выборов - целые сутки.

По расчетам областной избирательной комиссии, приведенных Вадимом Кузьминым, на одного избирателя на выборах избирком должен потратить 85 рублей. Получается, что выборы во Владимире обойдутся в 23 миллиона рублей.

- Разумеется, это идеальная ситуация, - говорит Вадим Кузьмин. - Но я думаю, плюс-минус выборы подойдут к 20 миллионам.

Все эти деньги включают не только оплату труда членов ТИКов и УИКов, но и печать бюллетеней и приглашений для избирателей. Следующие выборы глава горизбиркома обещает оплатить работникам на участках по новым ставкам, которые использовались для расчетов на выборах губернатора и депутатов ЗС.

Вадим Кузьмин рассказал, что кандидатов в депутаты горсовета приходится проверять в 12 ведомствах. Например, нужно проверить, участвуют ли они в коммерческих организациях и не имеют ли судимостей. Все эти документы приходится собирать в бумажном виде, ходить по ведомствам "ножками". Электронный документооборот существует только в ГИБДД, с которой можно работать через ГАС "Выборы".

Каждая партия может заявить список из 68 кандидатов. Участвовать будут как минимум шесть партий, проверить всех кандидатов - титанический труд. Вадим Кузьмин пояснил, что перед выборами избирком работает в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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