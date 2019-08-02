Во Владимирской области открывают детсадовские группы для детей с 2 месяцев

Первые ясельные группы, в которые можно будет пристроить ребенка от 2 месяцев до 3 лет, откроются в Суздальском районе. Строительство детских садов, рассчитанных на таких крошек, ведется в посёлке Боголюбово и в селе Сновицы.

- Я горжусь тем, что это именно в нашем районе началась реализация этого проекта. Мы - первые в области. Умудрились сделать проект, пройти государственную экспертизу и строим. Планируем, что все сложится, что это будут образцовые ясельные группы, детские сады ХХI века с интерактивными развивающими пособиями, с современной мебелью, - пояснила Татьяна Срибная, заместитель Главы администрации Суздальского района по социальным вопросам.

Проект реализуется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография». Детсад в Боголюбово, рассчитанный на 108 детей, в том числе на 54 малышей от двух месяцев до трёх лет, готов уже наполовину. На средства областного бюджета строится такой же детский сад на 108 мест в селе Сновицы. Помимо шкафчиков для раздевания малышей, обеденных групп, в помещениях обязательно должны быть установлены пеленальные столики, специальные кроватки для младенцев и манежи.

В детсад – в пеленках

Новость о приеме детей в детсад с 2 месяцев уже наделала много шума во Владимире - помилуйте, какие интерактивные пособия в несколько месяцев? Мама и грудное вскармливание - вот и весь интерактив в этом возрасте!

Хотя сама идея не нова, в послевоенное время в ясли принимали с 3 месяцев.

- Помню, вышла я на работу, а еще грудью кормила. Ясли были рядом с заводом, бегала в обеденный перерыв, чтобы покормить, тяжело, конечно, было, но и деньги не лишние были. Жили бедно, - вспоминает Ольга Никишина, жительница Владимира.

От групп с младенцами в СССР начали отказываться в конце 1960-х годов, когда женщинам разрешили сидеть дома с ребенком до года и не числиться тунеядками. В 1982 году «декрет» до года стал оплачиваемым, и без оплаты его можно было продлить до 1,5 лет. Кстати, это вызвало резкий всплеск рождаемости.

Так что, назад в СССР? Сегодня женщин никто на завод не выгоняет, но у многих есть финансовая необходимость как можно раньше вернуться к трудовой деятельности.

- Если мы можем принять детей с 2-месячного возраста, то это не означает, что к нам уже стоит очередь из таких мам, которые готовы отдать своих младенцев педагогам. Но жизнь у всех складывается по-разному, и, я думаю, мы очень поможем тем людям, для которых такое решение вопроса будет спасительным. У всех разная финансовая ситуация, некоторые мамы и нянечек нанимают для грудничков, а здесь будет современное государственное учреждение нового поколения. Думаю, к нам придут ребятишки 10-месячные, годовалые – мы примем всех, эта возможность закреплена законодательно, - прокомментировала Татьяна Срибная.

Мнение психолога

Как ясли в таком возрасте отразятся на здоровье ребенка? Современные мамы стараются быть рядом с ребенком круглосуточно - и это считается нормой.

Но жизнь преподносит свои сюжеты. У владимирского психолога Людмилы Савиной двое детей. Конечно, как и любая мать, она понимает, что время, проведенное с ребенком – бесценно. При этом считает, что такие учреждения – большая помощь, если нет бабушек и дедушек и очень туго с деньгами.

- Когда возникает необходимость отдать ребенка в ясли в два месяца - это уже вопрос выживания и вызывает много сочувствия. Сейчас уже все родители знают о том, насколько травмирующим является для ребенка раннее отделение от мамы и если на это решаются - значит, другие варианты ещё хуже. Кстати, при принятии решения хорошо бы понимать, что это травма не только для ребенка - ведь она сказывается на всей дальнейшей жизни, а родителям придется находиться рядом минимум 18 лет. Поэтому все возможные кризисы и сложности точно скажутся на родителях.

Людмила Савина рассказала, как можно минимизировать последствия, если всё-таки принято решение отдать ребенка в ясли.

1. Дайте ребенку с собой в ясли что-то мамино: футболку, наволочку, все, у чего может быть мамин запах. В возрасте двух месяцев мамин запах - это одна из самых важных вещей для малыша. Пусть положат рядом с ним в кроватку - уже будет спокойнее.

2. Постарайтесь не оставлять в яслях малыша «от и до» - вернулись раньше с работы - заберите раньше. Если день оказался выходным - не везите в ясли, оставьте дома.

3. Дома уделяйте малышу как можно больше времени - помните, что время, проведенное вместе - бесценно, наверстать его потом невозможно.

4. Постоянно поддерживайте контакт с воспитателями и нянечкой - в этой ситуации жизнь и эмоциональное состояние вашего ребенка и вас напрямую зависят от них. Дайте свою ложечку и чашечку и попросите использовать их во время кормления. Будьте доброжелательны и настойчивы, ситуации в жизни бывает всякие. Любите своего ребенка, и тогда сердце поможет вам принимать верные решения.