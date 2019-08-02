«В лесу раздавался топор дровосека»: Во Владимирской области 6 тысяч человек стоит в очереди на лесозаготовки

На дворе 21 век. В каждой деревне интернет, спутниковое телевидение, мобильники и прочие блага цивилизации. Казалось бы, какие лесозаготовки? Они где-то там, у Некрасова, где сани-дровни и белье в проруби.

Но нет. Во Владимирской области, оказывается, большая проблема с получением... леса на корню. То есть права вырубки деревьев (в основном хвойных) для собственных нужд - на дрова и на строительство дома. Причем разрешение это платное (кроме льготников). Проблема настолько острая, что на этой неделе ее обсуждал Общественный совет при департаменте лесного хозяйства.

Поводом для обсуждения стало предложение уменьшить норматив выдачи древесины жителям региона - для строительства дома со 150 кубометров до 100, а для заготовки дров с 20 кубометров до 10 в год. Потому что леса на всех не хватает!

Сейчас в очереди на получение древесины во Владимирской области стоят 6 тысяч человек. И некоторые ждут разрешения срубить деревья для своего дома по 3-4 года, и даже больше. При этом в первую очередь лес выделяют, естественно, льготникам, но и на них не хватает. Сейчас в очереди на лес числится 317 льготников - 146 погорельцев и 171 многодетная семья. И когда они получат свое, неизвестно.

- Только в одном Камешковском районе дефицит в древесине для обеспечения льготных категорий составляет 8,4 тыс. куб. м, а это трехгодичная расчетная лесосека! Аналогичная ситуация и по многим другим лесничествам, - рассказала зам. директора департамента лесного хозяйства Светлана Артемьева.

Леса в нашем в общем-то лесном краю не просто не хватает - он еще и плохого качества. Каждый будущий домовладелец хочет получить чуть ли не корабельные сосны, причем поближе к месту будущей стройки, а выделяют... что уж придется. Хуже всего ситуация в Гусь-Хрустальном районе - там самая длинная очередь.

Лес - не борщевик, за год-другой не вырастет. Единственный выход из ситуации, который видят специалисты по лесному хозяйству - уменьшить нормативы выделения древесины. Если вместо 20 кубометров в год на дрова выделять по 10 «кубов», то дрова получит вдвое больше деревенских жителей. Та же история с выделением строевого леса. Тем более, что в соседних с нами регионах нормы ниже.

Однако члены Общественного совета не согласились обделять селян лесом. Точнее, 100 кубометров на дом вместо 150 они поддержали, а вот уменьшение количества дров - нет. Кстати, существует подсчет нужного количества дров на зиму с учетом выделяемого ими тепла: березовых дров на 7 месяцев отопительного сезона нужно 21 кубометр, а сосновых - 26 кубометров, они менее энергоэффективные.

Ну а вопрос, когда все сельские поселения будут отапливаться газом, а не дровами - открыт.