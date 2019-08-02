Резиновые квартиры не сдуваются: в 2019 году жители Владимирской области «приютили» у себя 340 мигрантов

Чуть ли не каждую неделю в криминальных сводках появляется история о том, как житель Владимирской области прописал у себя «по-левому» десяток-другой мигрантов. Возникает вопрос: а куда смотрит полиция? Ясно же, что такой контингент в таком количестве реально у себя никто не поселит.

Оказывается, все не так просто.

- В настоящее время действующим законодательством не предусмотрено оснований для отказа в постановке на учет. Несмотря на это, сотрудники подразделений по вопросам миграции во взаимодействии с другими службами и подразделениями МВД анализируют адреса, в которых иностранцев массово ставят на учет. Данные адреса регулярно проверяются сотрудниками полиции. Это и позволяет выявлять факты нарушения миграционного законодательства, - рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области майор полиции Дмитрий Филиппов.

Основной механизм формирования «резиновых» квартир выглядит так.

Допустим, приходит в отдел по вопросам миграции жительница Александрова и заявляет, что хочет поставить на учет в своей квартире шестерых иностранцев, которые к ней приехали. Женщина уверенно говорит, что всем предоставит крышу над головой. Полиция принимает всего четыре документа: паспорт женщины, паспорт и миграционную карту иностранца, а также документы на право собственности жилого помещения. После всех процедур, включая оплату госпошлины, мигрантов ставят на учет. И хотя всем ясно, что это очередная «резиновая квартира», никто не может запретить собственнику прописать у себя хоть сколько мигрантов.

Дальше выясняется, что жительница Александрова так и не впустила к себе долгожданных гостей, а только взяла с них денег за прописку в своей квартире. И только после этого, убедившись, что прописка «липовая», сотрудники подразделений по вопросам миграции подали в суд, который потом оштрафовал хозяйку на... 100 тысяч рублей. Как правило, штраф меньше, чем прибыль от липовой прописки.

А вот слухи о том, что в вашу квартиру могут прописать сто гастарбайтеров без вашего ведома - просто городская легенда.

- В первом полугодии 2019 года на территории Владимирской области мы выявили 340 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Анализ этих нарушений показывает, что во всех случаях жители области сами приходили в миграционные центры без риелторов, - рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области майор полиции Дмитрий Филиппов. - Самыми популярными городами, куда едут иностранные граждане являются Владимир, Александров, Петушки, Киржач и Суздаль. В основном приезжают граждане из Таджикистана и Узбекистана.

По словам майора полиции, большинство жителей, не боясь штрафов, продолжают делать свой маленький бизнес на нелегалах. Например, 35-летняя жительница Петушинского района, которую уже привлекали к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет, взялась за старое: в июле она направила два уведомления о приезде друзей из стран ближнего зарубежья. Но, взяв с них деньги, отправила иностранцев за дверь. И, видимо, они не сильно-то обижаются. По статистике, основной причиной для фиктивной регистрации является желание мигрантов получить работу в России - многие работодатели требуют у них регистрацию. Именно этот факт рождает спрос на подобные «резиновые» квартиры.

КОНКРЕТНО

Максимальное наказание за совершение подобного преступления - лишение свободы на срок до 3 лет.