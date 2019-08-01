В Александрове завершился третий грантовый конкурс фонда «ЭкоЛайн-Будущее»

Забота об экологии и улучшение жизни жителей Александровского района – такие масштабные задачи ставит перед собой фонд «ЭкоЛайн-Будущее». Благодаря грантовой поддержке, которую фонда оказывает активным горожанам и организациям, уже удалось реализовать шестнадцать проектов, помогающих сделать город наряднее и чище, а жизнь александровцев – насыщеннее и интереснее: фестивали, экологические уроки и многие другие идеи воплотились в жизнь при поддержке фонда «ЭкоЛайн-Будущее».

- Благодаря гранту фонда «ЭкоЛайн-Будущее» мы смогли организовать на фестивале «Папоротник» новую площадку «Сохраняя традиции», где звучал аутентичный фольклор, традиционные варианты русской песни. Это многоголосье, в котором раскрывается русская душа, во многом помогает понять нашу культуру, поэтому мы надеемся, что это площадка станет традиционной и будет и дальше развиваться, а гранты и поддержка фонда помогут нам в этом, - призналась Анастасия Лепилкина, победительница второго грантового конкурса фонда «ЭкоЛайн-Будущее».

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Помощь и поддержка тех, кому не все равно

В июле представители фонда «ЭкоЛайн-Будущее» подвели итоги третьего конкурса социальных проектов. Победителей выбирала специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты высокого уровня, в том числе и те, кто отбирает претендентов на получение Президентских грантов. В этот раз выбор был не простой и члены комиссии единогласно решили, что все шесть претендентов достойны победы.

- Конкурс социальных проектов - это поддержка социальных, экологических инициатив жителей, которая направлена на объединение людей во благо родного города и района. И все шесть победителей грантового конкурса хотят, чтобы он стал еще красивее и уютнее, чтобы в нем было еще интереснее жить, - отметила директор фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая.

В конкурсе есть как номинации, направленные на охрану окружающей среды, экологическое просвещение и благоустройство города, так и социальные, поддерживающие волонтерские проекты, проекты в области культуры и искусства, спорта. Согласно конкурсу, юридические лица получили гранты в размере 100 тысяч рублей, физические - 50 тысяч рублей на реализацию своих идей, которые воплотят в жизнь в ближайшее время.

Принять участие в очередном грантовом конкурсе, который состоится в феврале, могут все, кто хочет помочь родному району и людям, живущим в нем. Для тех, кто хочет получить грант, фонд проводил обучающие семинары, на которых опытные эксперты помогают правильно и оригинально составить проект.

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Спорт для всех

Победители конкурса собрались за круглым столом 31 июля. Среди них – представители Балакиревского психоневрологического интерната, подготовившие проект «Я уверен в своих возможностях». У них в планах организовать современную и удобную спортивную площадку, на которой смогут заниматься не только активные подопечные интерната, но и будут проходить самые разные соревнования.

- Мы уверены, что общение с другими спортсменами, которые занимаются недоступными для наших подопечных видами спорта, вдохновит их на новые свершения. И в наших планах проведение спортивных недель, когда на новой площадке будут выступать приглашенные спортсмены, в том числе молодые скейтбордисты, - поделилась Регина Бровкина, психолог Балакиревского психоневрологического интерната.

Спортивный проект на средства гранта планируют реализовать и в Андреевской школе №30: там появится зал «Спортивной славы», где можно будет узнать о спортивных достижениях выпускников и учащихся школы, среди которой немало чемпионов и победителей соревнований в разных видах спорта. Педагоги уверены, что такой зал поможет заинтересовать и других учеников спортивными занятиями и привлечь к здоровому образу жизни. Победу в конкурсе завоевали и простые александровцы: Ирина Кашкарова и ее единомышленники предложили проект по реконструкции корта в микрорайоне Черемушки, который два года назад сняли с городского баланса.

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Открыть новый мир

Библиотека семейного чтения №2 города Александрова предлагает ребятам погрузиться в увлекательную книжную вселенную с помощью проекта «Активно читай – мир узнавай». Часто в библиотеку приходят родители, которые просят отвлечь школьника от гаджетов и предложить ему интересную книгу. Чтобы увлечь ребят, сотрудники библиотеки придумали интересные викторины и игры, нарисовали карту путешествий по Волшебной стране с дорогой из желтого кирпича, проходя по которой школьники отвечают на вопросы о прочитанных книгах. Но средства гранта помогут приобрести интерактивную доску, на которой будет проходить та же игра, но в новом, более интересном для детей формате.

Детской экологической библиотеке города Александров победа в грантовом конкурсе поможет реализовать давнюю мечту и организовать экологическую лабораторию для дошколят. Карапузы смогут сами провести физические и химические опыты, на практике узнают больше об окружающем мире, побывают на экоуроках по раздельному сбору мусора и научатся делать поделки из бросового материала. А проект Андрея Фролова «Звени, Златая Русь» поможет создать детский ансамбль по игре на старинном русском инструменте – гуслях.