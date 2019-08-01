Потерявшихся владимирцев выводят из леса по облакам и движению самолета

Сейчас во Владимирской области без вести пропавшими числятся три человека. За это лето из леса не вернулись живыми шестеро. Полицейские, спасатели и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» встретились, чтобы еще раз напомнить жителям региона, как вести себя в лесу, чтобы вернуться оттуда живым и невредимым.

В полиции говорят, что пропадают обычно люди, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью. Уходят из дома и подростки, в том числе и из благополучных семей - из-за отсутствия понимания со стороны родителей или в поиске лучшей жизни молодежь отправляется в путешествие в города-миллионники. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», около 18 процентов от всех потерявшихся - дети. Взрослые берут их на дачи и не смотрят должным образом, малыши сбегают с дачных участков через дыры в заборе и открытые калитки.

Правда, в соседних регионах ситуация еще хуже. Дети тонут в бочках с водой, открытых колодцах и дачных туалетах. Недавно в таком туалете утонул 17-летний подросток. В нашем регионе подобных ЧП пока не было, но не значит, что нас это не коснется.

Отдельная «каста» потеряшек - грибники. Таких заявок за июнь-июль поступило более двухсот. Иногда волонтеры получают по 17 заявок в сутки. Поиски осложняются тем, что заядлые грибники не говорят своим родственникам, куда они идут, а родные тянут время и не обращаются в полицию.

- Не ждите вечера, не ждите сутки. Ушел у вас родственник, появилось у вас хоть малейшее сомнение, что он мог потеряться или с ним что-то случилось, сразу обращайтесь в полицию. У вас обязаны принять заявление. Чем быстрее вы сообщите, чем больше шансов найти вашего родственника живым, - говорит врио начальника отделения УГРО УМВД России по Владимирской области Журавлев Максим.

Поиски в нашем регионе осложняются особенностями местности - очень густой лес. Теряются даже охотники,что уж тут говорить про обычных людей. Кроме того, потерявшись, жители начинают паниковать.

- Если вы потерялись, оставайтесь на месте. Не надо никуда бежать. Не надо идти по течению реки, потому что это скорее всего приведет вас к болоту. Если есть телефон, звоните сразу 112. Готовьтесь к ночлегу заранее. Нельзя спать на земле. Соорудите лежанку из веток. И откликайтесь на шум. Это поможет нам скорее вас найти, - советует координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Савинова Валентина.

Спасатели напоминают, что собираясь в лес, нужно обязательно сообщить родственникам, куда идете. Одеться и обуться соответсвующе — длинные сапоги, не кроссовки, и яркая одежда. С собой непременно нужно взять заряженный телефон, воду, еду, лекарства, если есть хронические заболевания, спички, чтобы согреться. На сколько придется застрять в лесу, спрогнозировать нельзя.

- Не пытайтесь контактировать с животным миром. Лоси, лисы - держитесь от них подальше. Такое общение может привести к трагическим последствиям, - предупреждает зам. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Денисов Петр.

Обычно потеряшек находят в течение 10 суток. Очень помогают современные гаджеты. Волонтеры выводят людей по телефону. С помощью мобильника, если он, конечно, не разряжен, можно ориентировочно определить местоположение заблудившегося человека. К поискам иногда привлекают организации, которые занимаются конным спортом, и авиационные подразделения. Кроме полиции и спасателей, огромную помощь оказывают около 150 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они могут вывести людей не только по телефону, но и по движению облаков, самолета или по направлению солнца.

И было бы очень разумно добавить в свои контакты телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52. Звонить можно круглосуточно. Бесплатно. Это шанс на спасение.