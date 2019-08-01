Ольга Деева не приняла извинения за фразу «фашисты так не поступали»

10 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей пресс-конференции высказал ряд претензий к мэрии города. Комментируя повышение платы за аренду соцучреждений, губернатор заявил: «Слушайте, фашисты так не поступали», «это преступление по отношению к детям». В ответ администрация города Владимира опубликовала на сайте открытое письмо и потребовала извинений. После этого пресс-секретарь Владимира Сипягина Ольга Петрова отправила письмо с объяснениями мэрии Владимира, где назвала фразу «гиперболой».

- Данная формулировка широко распространена в народе, в разговорной речи. Она выражает высшую степень критики каких-либо действий, но ни в коем случае не отсылает к событиям Великой Отечественной войны, - говорится в письме, которое получила мэрия. - Губернатор Владимир Сипягин подверг публичному осуждению решение администрации города Владимира, которое противоречит интересам жителей. Жители, тем более дети, не должны становиться заложниками политической войны, по каким-то необъяснимым причинам объявленной администрации Владимирской области со стороны администрации города Владимира. Губернатор призывает администрацию города вернуться к взаимодействию в конструктивном русле, а органы местного самоуправления — не поддаваться на провокации и действовать в рамках правового поля.

На заседании Советя народных депутатов, которое прошло 31 июля, депутаты обсудили это письмо и решили в качестве извинений его не принимать. Во-первых, письмо не имело подписи губернатора, во-вторых, никаких извинений тут нет.

- Достаточно ли полномочий у пресс-секретаря губернатора Ольги Петровой обращаться к главам органов местного самоуправления? Ведь вопрос стоял в адрес губернатора. И пока он нам на это ничего не ответил. В ответном письме появилась новая терминология: якобы мы втягиваем кого-то в войну. То письмо, которые мы получили по факту, я вижу как виток обострения. И не знаю, насколько серьезно его принимать, - сказал депутат Горсовета Дмитрий Павлов.

Глава города Ольга Деева отметила, что если письмо идет не за подписью губернатора, то могли бы ее поставить хотя бы заместители.

- Во всяком случае, когда идет отсыл на губернатора, то и отвечать должен губернатор. Мы просили его прокомментировать свое некорректное высказывание в адрес жителей города Владимира. Извинений не было, глава региона не извинился. В письме они пытались объяснять фразу гиперболой. Мы это не принимаем, - заявила Ольга Деева.