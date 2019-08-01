Испытано на себе: корреспондент «КП»-Владимир» проверил, как безопасно «играть на бирже» через ИИС

Слова «играть на бирже» я специально поставила в кавычки, потому что индивидуальный инвестиционный счет - это, конечно же, не полноценная работа с фондовым рынком и ценными бумагами. Это вариант «лайт» - для тех, кто готов поучиться финансовой грамотности на начальном уровне, выгодно вложить свои сбережения и при этом не имеет времени и возможности профессионально разбираться в акциях, облигациях, индексах и прочих сложностях.

Во Владимирской области каждый двухсотый житель - владелец ИИС

Во Владимирской области индивидуальные инвестиционные счета пока не особо популярны. По итогам июня, по данным владимирского отделения Банка России, наш регион на 40-м месте по числу открытых ИИС среди всех регионов страны. Жители Владимирской области открыли 7213 индивидуальных инвестиционных счетов, то есть вложить в них деньги решили только 0,52% населения. По сравнению с банковскими вкладами, это ничтожно мало. Но такая ситуация вообще характерна для ЦФО - в соседних с нами регионах тоже не очень часто пользуются этим финансовым инструментом. Самые активные пользователи ИИС, судя по статистике Банка России, живут в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области. Там такие счета открыли больше 1 процента населения.

Видимо, наши земляки опасаются, что не справятся с незнакомым финансовым инструментом, или боятся мошенников: сколько в последнее время громких историй, связанных со всякими финансовыми пирамидами под видом потребительских кооперативов и других структур, выманивающих деньги.

На самом деле оба пункта - скорее «страшилки», чем реальные препятствия. Что касается потери денег - да, в отличие от банковского вклада, средства на ИИС не застрахованы государством. Но если они вложены в надежные ценные бумаги, то крах банка или брокера, у которого открыт счет, вас вообще не волнует - бумаги принадлежат вам, их можно продать в любое время. Теоретически купленные акции и облигации можно даже забрать домой и запереть в сейф, хотя ни один брокер во Владимире не смог вспомнить такой случай.

Что касается сложностей, то они тоже сильно преувеличены.

Как стать акционером (или «облигационером»)

Я стала владельцем индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в конце прошлого года. Почему открывать его рационально именно в конце года - расскажу чуть позже. Итак, что же такое ИИС?

Это счет, который можно открыть примерно так же, как банковский вклад. Это можно сделать как в банке (почти все крупные банки Владимирской области предлагают такую услугу), так и у брокера. Я выбрала банк, в котором у меня уже был открыт вклад и текущий счет - так проще переводить деньги, не надо никуда ходить. Если, конечно, есть онлайн-банк.

Все оказалось проще, чем ожидалось. Через онлайн-банк подается заявка на открытие инвестиционного счета, банк ее проверяет (в моем случае это заняло сутки) - и вот ИИС готов! Но пока он пустой. Чтобы начать «играть на бирже», на него надо внести деньги. Я это сделала просто переводом с текущего счета в банке тут же, на сайте.

Разобраться с ценными бумагами не так уж сложноФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Все, теперь у меня есть некая сумма, с которой можно начинать играть в брокера - вкладываться в акции и облигации. Можно, конечно, поручить это управляющему - заключить договор и все будут делать за вас. Но это не так интересно.

Я решила - буду сам себе брокер. Банк прислал логин и пароль для доступа на брокерскую платформу QUIK, где можно покупать и продавать акции и облигации. Доступны и акции коммереческих фирм - от гигантов типа «Газпрома» и «Аэрофлота» до небольших предприятий, и облигации - государственные и муниципальные. Для начала я выбрала стратегию с минимальным риском: купила ОФЗ. Это облигации федерального займа, то есть государственные ценные бумаги. Номинал одной облигации - 1000 рублей, продаваться на бирже она может и дешевле и дороже, но погашение по истечении срока будет именно по 1000 рублей.

По каждой выплачивается купонный доход - вроде процента по банковскому вкладу, но выплачивается раз в полгода. Средний купонный доход - 7-8 процентов в год, это выше, чем средний процент по банковскому вкладу во Владимире. И главное - государство гарантирует, что именно столько я и получу. Тот, кто готов рисковать, может вложиться и в другие акции и облигации - с более высоким (потенциально), но не гарантированным доходом. Изучать эти моменты может оказаться очень увлекательно, но если лень - надо выбирать ОФЗ.

Государство вернет 13%

В общем, вложенные в ИИС деньги и купленные на них ОФЗ приносят мне около 8% годового дохода. Но это не все.

Сумма, которую можно положить на счет, не ограничена, но оптимально вносить по 400 тысяч рублей в год. Дело в том, что на 400 тысяч в год, внесенных на ИИС, государство предоставляет налоговый вычет - вроде как при покупке квартиры. 13% с легального дохода можно вернуть в виде этого вычета, но максимальная сумма - 52 тысячи рублей в год (если внести на ИИС 400 тысяч рублей). Можно получать вычет и с меньшей суммы - хоть со 100 рублей, если возиться не лень.

Получение налогового вычета тоже оказалось несложным. В личном кабинете на сайте УФНС загружаю документы об открытии ИИС и переводе туда денег, отправляю налоговую декларацию и заявление - и через 4 месяца 13% от внесенной суммы возвращается в виде налогового вычета. Причем налоговую не интересует, что я сделала с деньгами на ИИС - купила акции, облигации или они просто так лежат.

Правда, есть ограничение - с момента открытия деньги должны пролежать на инвестиционном счету три года. Раньше их снять можно, но все полученные вычеты придется вернуть, да еще и с пенями.

Налоговый вычет можно получать ежегодно на ту сумму, которую вы в этом году внесли на него. Вот почему ИИС выгодно заводить в конце года - открыв счет в декабре, можно подавать заявление на вычет уже в январе следующего года.

- Возможность получать до 52 тысяч рублей в год в виде налогового вычета от государства в дополнение к результату от приобретенных на ИИС ценных бумаг делает этот инструмент в глазах многих инвесторов привлекательным. Росту интереса к инвестиционным услугам способствует также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова.