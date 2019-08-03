2019-08-03T11:42:44+03:00
Происшествия

В Вязниковском районе из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома

Из квартир эвакуировали десять человек, включая двоих детей
Валерия ПРОНИНА
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В Вязниковском доме обрушились стены многоквартирного домаВ Вязниковском доме обрушились стены многоквартирного домаФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Ранним утром 3 августа в поселке Приозерный Вязниковского района обрушились две стены между тремя квартирами. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В 06.13 напуганные жители вызвали спасателей, которые, приехав на место, сделали вывод - стены не несущие, угрозы обрушения нет, но из дома все равно эвакуировали восемь взрослых и двоих малышей.

- Предварительная причина обрушения — хлопок газа. Возгорания не произошло, запаха газа не ощущается, - сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области. - В двухэтажном кирпичном доме находятся 18 квартир. Сейчас решается вопрос о размещении жителей. В готовности есть пункт временного размещения на 200 человек в средней школе поселка Никологоры.

На данный момент спасатели проводят разбор завалов. Всего в ликвидации последствий происшествия участвуют 25 человек, в том числе десять сотрудников регионального МЧС, и 10 машин.

Спасатели разбирают завалы на месте происшествия Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Спасатели разбирают завалы на месте происшествияФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Напомним, что во Владимирской области это третий случай взрыва бытового газа в этом году. В Коврове 29 июня пострадал многоквартирный дом по улице Зои Космодемьянской. Практически сразу основной версией случившегося стали рассматривать неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из психиатрической больницы. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке следователи обнаружили вырванный соединительный шланг. Из-за этого газ стал скапливаться на кухне, потом произошел взрыв и пожар. Огонь перекинулся на соседние квартиры, во многих выбило стекла. Тогда пострадали 11 человек, двое сразу попали в реанимацию, а один погиб на месте. Через несколько дней следователи опросили виновника, который находился в Нижегородском ожоговом центре. Он сказал, что просто хотел поставить чайник, а дальше – не помнит, что произошло.

Из пострадавшего дома эвакуировали десять человек Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Из пострадавшего дома эвакуировали десять человекФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Четверо жильцов пострадали от хлопка газа и в Муроме 2 июня. Взрыв был таким сильным, что стекла выбило в квартирах с первого по четвертый этажи, а у балкона на третьем этаже повредилась металлическая ограда. Приехавшие на место аварии пожарные эвакуировали 20 соседей. Чтобы попасть в квартиру, в которой произошел взрыв, им пришлось резать входную дверь болгаркой. Подъезд дома временно расселили, две семьи перебрались в предоставленные мэрией гостиничные номера, остальные разместились у родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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