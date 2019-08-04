Во Владимирских лесах бродят медведи, волки и рыси

Во время поисков очередного заблудившегося грибника, волонтеры отряда «Лиза Алерт» встретили в лесах Киржачского района медведя. Явление достаточно редкое в этой части региона, говорит Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

- Встреча с медведем реальнее на северо-востоке области. Там больше лесных массивов — в Вязниковском и Гороховецком районах. Хотя я недавно сам видел, правда не медведя, а его следы в Камешковском районе. Но я не могу утверждать, что эти заходящие медведи - дикие. Может, они выпущены из неволи.

В нашем регионе есть люди, которых не интересуют кошечки и собачки в качестве домашних питомцев, им экзотику подавай. Во Владимире некоторые состоятельные люди содержат анаконд и крокодилов. Но они не в тренде сейчас, как оказалось. Предпочтения все чаще отдают главным героям русских народных сказок – медвежатам ,которых под заказ их привозят из Сибири.

- У нас завезти медвежонка, это ж как игрушка. Он же приятный сначала, а потом он начинает бороться. До 3 лет с ним еще можно справиться, потом сложнее. У нас уже был случай, когда медведя отпускали в лес, а он там потом бродяжничал, - рассказывает Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В национальном парке «Мещера» считают, что появлению лосей, медведей и других животных местной фауны удивляться не стоит. Люди осваивают новые территории, строятся, но не задумываются, что в этих землях уже есть хозяин.

- Человек заходит на чужую территорию. Вот мы все удивляемся, что к нам лоси или медведи пришли. У каждого медведя от 30 до 50 квадратных километров - это территория обитания одного медведя. Вот он и обходит свои владения, - объясняет пресс — секретарь «Национального парка «Мещера», Татьяна Маркова.

На территории национального парка по неофициальным данным обитают шесть медведей и от шести до восьми рысей. Животные идут к нам как раз из Московской области, ведь национальный парк активно занимается восстановлением болот, а в результате появляется много корма для «хозяев леса». На 70% медведь вегетарианец, в его рационе преимущественно ягоды, муравьи, мелкие лягушки. Хотя, как и людей, у лесного зверя есть свои причуды.

- Множество медвежьих следов было зафиксировано на кладбище в поселке Уршельский. Наверное, за конфетками и печеньками приходили, - рассказывает пресс -секретарь «Национального парка «Мещера», Татьяна Маркова.

Наткнуться на мишек в лесу можно в любом районе нашей области, и даже в самых неожиданных местах, поэтому грибникам расслабляться не стоит. Главное -правильно себя вести. Зоологи советуют не бежать, не махать руками, можно кричать, а лучше ему спеть - это отпугнет зверя. Медведь хорошо слышит, а вот видит он не очень, только контуры. Поэтому если уж встреча с ним состоялась, нужно создать видимость, что вы значительно больше по размерам. Для этого достаточно надеть корзину на голову и замереть. Если в чаще леса на глаза попадется рысь или волк, которых в области около сорока, - правила поведения те же. Но можно обойтись без корзины: этим хищникам необязательно демонстрировать свои исполинские размеры. Кстати, многие думают, что рысь днем спит. Но это не всегда так: весной жительница поселка Вольгинский встретила «пушистика», когда еще было светло.