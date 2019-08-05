За грязь и мусор – на улицу! Владимирцев выселяют за антисанитарию

Жители одного из высотных домов в юго-западном районе от своих соседей в ужасе. Тараканы, расползающиеся из их квартиры повсюду, тошнотворный запах, который можно почувствовать, едва заглянув в подъезд, горы мусора, виднеющиеся за приоткрытой соседской дверью - и так несколько лет. Попытки поговорить с жильцами «нехорошей» квартиры не принесли успеха.

- Их там двое пожилых людей, и они прямо с помойки домой все тащат, мы много раз видели, - рассказывает Светлана, живущая этажом ниже «нехорошей квартиры». - И никогда не открывают дверь, никого не пускают. Я один раз заглянула - так у них коврик в прихожей прямо шевелится, столько там тараканов!

Потерявшие терпение жители дома обратились в суд с требованием заставить соседей привести квартиру в порядок. Суд вынес решение в их пользу. Но жильцы-неряхи и не подумали что-то менять.

- Мы три года к ним ходили, просили, пугали санинспекцией - они только ругались и дверь захлопывали, - говорит Светлана.

Жильцы дома обратились в суд второй раз, теперь с иском о выселении. И снова выиграли. Теперь неряшливым соседям предстоит покинуть квартиру, превратившуюся в помойку. Но добровольно выполнить решение суда они не спешат, поэтому разбираться с жильцами-грязнулями предстоит судебным приставам.

Неряхи – на выход

Кстати, это не первый случай, когда владимирцы лишаются жилья из-за антисанитарии. Несмотря на то, что выселение является крайней мерой, подобные прецеденты уже были. Во Владимире семья с двумя взрослыми сыновьями захламила квартиру, не раз залила соседей и наводнила весь дом мышами и тараканами, а в результате по решению суда лишилась квартиры и вынужденно переселилась в комнату в общежитии. Мать с сыном, превратившие однокомнатную квартиру в филиал свалки с толстым слоем мусора, в котором нашлось даже несколько дохлых кошек, выселили без предоставления им другого помещения. Крыши над головой лишались и жители Коврова, Мурома… Большинство из лишившихся жилья не только развели грязь в доме, но и накопили многотысячные долги за коммуналку. Некоторым из них предоставили другое жилье меньшей площади, а некоторых и просто отправили на улицу.

Грязное дело

Как быть, если в вашем доме поселился сосед-грязнуля? В первую очередь стоит обратиться к участковому и попросить провести беседу с неряхами – иногда этого достаточно. Кстати, лучше свое обращение к участковому составить в письменном виде – оно пригодится, если придется идти дальше по инстанциям. Параллельно стоит обратиться в правление ТСЖ или управляющую компанию с заявлением о проведении проверки квартиры на соблюдение норм содержания помещения и санэпидтребований, а параллельно - в СЭС.

Если эти меры не помогли, можно обратиться в прокуратуру, желательно, чтобы заявление было коллективным и под ним подписалось как можно больше жильцов. И, наконец, помощь можно ждать от районной администрации, куда нужно направить жалобу, приложив к ней весь пакет имеющихся документов – полицейские протоколы, акты обследования жилья, фотографии. Финальной точкой в решении спора станет суд, куда может обратиться как местная администрация, так и сами соседи. Если удастся доказать, что обитатели «нехорошей» квартиры постоянно нарушали права соседей, «гадюшник» стал нормой жизни, а в срок, который давали на устранение нарушений, ничего сделано не было – суд примет меры.

- Существуют случаи, при которых выселить жильцов из квартиры можно, даже если она является единственным жильем. Жильца квартиры, проживающего по социальному найму, можно выселить, если она используется не по прямому назначению, если наниматель разрушает помещение или нарушает права соседей. На тех же основаниях согласно Гражданскому кодексу РФ можно выселить и собственника квартиры. Накопленные долги за коммунальные услуги станут дополнительным аргументом. Хотя это крайние меры, нерадивым жильцам стоит знать, что такое возможно, - отметила специалист по гражданскому праву Елена Гришина.