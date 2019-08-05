Три кандидата на кресло владимирского депутата сошли с дистанции

Владимирский горизбирком завершил регистрацию кандидатов на выборы депутата по семнадцатому одномандатному округу города Владимира. В регистрации было отказано трем кандидатам: руководителю регионального представительства партии "Родина" Магамеду Ахматову, представителю "Родной партии" Людмиле Худяковой и ЖКХ-активисту Сергею Олейникову из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Таким образом, за одно место в горсовете поборются сразу семь кандидатов.

- На моей памяти такого количества кандидатов, тем более на довыборы и всего на один год, раньше не было, - заявил председатель владимирского горизбиркома Вадим Кузьмин. - Я думаю, кандидаты начали торить дорожку на выборы 2020 года.

Если во время регистрации кандидатов в Москве основным нарушением были предоставленные кандидатами подписи "мертвых душ", то во Владимире ни одного такого инцидента не было. По словам Вадима Кузьмина, в основном ошибки были связаны со спешкой. В частности у главы регионального отделения партии "Родина" Магамеда Ахматова в документах были опечатки в адресах подписантов.

- Я говорил Магамеду Вахидовичу, почему ты не несешь подписи, времени потом не останется, - рассказал Вадим Кузьмин. - Вот так и получилось, кандидат получил отказ в регистрации.

Схожие проблемы были и у кандидата от "Родной партии" (политическая партия движения "Звенящие кедры России") Людмилы Худяковой, у которой к одной из подписей вообще не был указан адрес автора.

Иное дело - подписи представителя "Коммунистов России", молодого инженера Ивана Ширышева. Его партия, как и "Родина" с "Родной партией" не освобождена от сбора подписей, поэтому кандидат пришел в избирком одним из первых. Изначально подписи Ширышева забраковали, но у партии было достаточно времени, чтобы сделать работу над ошибками.

Сергей Олейников не был допущен до выборов из-за проблем с выходом из "Единой России". Выяснилось, что партийная конференция "Парии пенсионеров", на которой выдвинули Олейникова, состоялась раньше, чем ЖКХ-активист вышел из крупнейшей партии страны. Выдвижение состоялось 8 июля, а заявление от выходе подписано 29 июля. Причем Вадим Кузьмин пояснил, что по уставу "Единой России" можно было выйти из партии даже после выдвижения от другого политического объединения. И если Олейников принес заявление от 8-ого числа, проблем бы не было. То ли в "Партии пенсионеров" поздно спохватились, то ли в "Единой России" не успели своевременно оформить документы.

Разумеется, достаточно конкурентные выборы не обошлись без скандалов. Кандидат от "КПРФ" Елена Мусина пожаловалась на главу администрации Фрунзенского района Николая Маркина, обвинив его в "продвижении" кандидата от "Единой России" Александра Захарова. Якобы на чаепитии в Оргтруде на День любви, семьи и верности, Николай Маркин представил Захарова как будущего депутата или кандидата в депутаты горсовета (показания разнятся). Елена Мусина предоставила два видео (шесть и двадцать секунд каждое) и потребовала "немедленно разобраться в ситуации". По словам Вадима Кузьмина, в тот момент Захаров не был зарегистрированным кандидатом, а участвовал в мероприятии как спонсор. Жалобу отклонили.

- Я думаю, что этот случай не внесет изменений на волеизъявление граждан, - уверен Вадим Кузьмин. - У меня дома гостей собирается больше, чем на этом мероприятии. И не стоит избирательной комиссии указывать, как работать. Мы знаем установленные законодательством сроки.

К слову, стоит заметить, что практически у всех кандидатов на свободное место в горсовете, предвыборная программа строится вокруг проблем с больницей в Оргтруде.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 1 июня проголосовать в 17-ой округе могли 14 483 человека. 8 сентября они смогут прийти на 7 избирательных участков (в 28-ой и 5-ой школе, 35-ой гимназии, помещении группы координации в Лесном и 47-ой школе в Оргтруде). Кроме того, можно досрочно проголосовать на выборах за десять дней в территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района. Также избирателям доступно голосование на дому, для этого в нужно написать заявление в избирком.