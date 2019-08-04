Лавкрафт, Гарри Поттер и Пастернак: что читают владимирские школьники

Как поется, в школе ребята учатся не только вычитать и умножать, но и книжки умные любить. «Комсомолка» выяснила, какие произведения предпочитают ученики владимирских школ. Классика или комиксы, фантастика или романы? Библиотекари и школьники рассказали о книгах, которые выбирают мальчишки и девчонки и почему ребята стали меньше читать

Читать хочется, времени нет

Сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи утверждают, что подростки читают охотно и даже часто выбирают книги, которые любили и их родители. Например, «Дикая собака Динго или повесть о первой любви»» М. Фраераман и «Ради семьи» Л. Чарская.

- К сожалению, учебные нагрузки вместе с другими факторами приводят к тому, что «читать для души» становится просто некогда. Чем старше школьник, тем больше чтение по школьной программе вытесняет досуговое, не оставляя времени на чтение любимых, современных и интересных книг. Однако большое количество современных школьников приходят в библиотеку за литературой, выходящей за рамки школьной программы. Сегодняшним подросткам всё ближе и понятнее становятся фэнтези, детективы, истории из жизни школьников, приключенческие произведения и романтические повести, - отмечает директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Сдобникова. – Мы стремимся идти навстречу читателям, по их запросам была приобретена серия книг про животных Эрина Хантера «Коты-Воители». Интерес к творчеству современных писателей резко возрастает после встреч детей с ними, которые регулярно организует библиотека. Это было заметно после творческих встреч с Асей Петровой, Аей Эн, Тамарой Крюковой и многими другими.

Но и без бесед с писателями по-прежнему популярными остаются книги, затрагивающие большинство проблем и ситуаций, с которыми сталкивается практически каждый: школа, детские взаимоотношения, дружба, взаимовыручка. Из современных книг популярны «Ходячий замок» У. Джонс, «Небо повсюду» Д. Нельсон, «Меня зовут Мина» Д. Алмонд, «Мороженое в вафельных стаканчиках» М. Ботева, «Люди крыш» Л. Романова, «Дом в котором» М. Петросян.

Много желающих почитать экранизированные книги: «Гарри Поттер» Дж. Ролинг, «Дом странных детей» Р.Риггз, «Голодные игры» С. Коллинз, «Бегущий в лабиринте» Д. Дэшнер, «Вам и не снилось» Г. Щербакова, «Властелин колец» Дж. Толкин, «Виноваты звезды» Д. Грин, «Грозовой перевал» Э. Бронте, «Ночь в музее» Т. Леннон, «Как приручить дракона» К. Коуэлл, «Мост в Терабитию» К. Паттерсон, «Чарли и шоколадная фабрика» Р. Даль и прочие.

В рейтинг самых востребованных книг среди подростков вошли фантастические циклы «Часодеи» - серия книг писательницы Натальи Щербы, написанная в жанре подростковой фантастики, «Ужастики» Р. Стайна, цикл трогательных историй про «Уличного кота Боба». В библиотеке подростки нередко выбирают зарубежных авторов: К. Грабенстейн «Побег из библиотеки мистера Лимончелло», Уилсон Ж., Д. Крюс, Э. Сиболд «Милые кости», Ф. Флэгг «Жареные зеленые помидоры»; Харпер Ли «Убить пересмешника», А. Полярный «Мятная сказка», К. Стэйплз, Л. Оливер Льюис «Хроники Нарнии», С. Локхарт. Но не забывают и так ценимую когда-то родителями классику - Жюль Верн, Л. Буссенар, Майн Рид, и А. Дюма.

Из чего сделаны девочки?

В библиотеке девочки выбирают книги с романтическим содержанием. Например, серию «Только для девчонок» или серию «Маленькие женщины», в которую вошли лучшие произведения зарубежной сентиментальной литературы XIX века, рассказывающие о девичьих судьбах и поисках счастья. Но сами барышни из средних и старших классов говорят, что предпочитают читать про историю, романтику и приключения, уважают фентези и драму. Отечественная классика не в почете: ее «от корки до корки» читают только те, кто планирует сдавать литературу на ЕГЭ, остальные ограничиваются выдержками из учебников и кратким пересказом. Зато зарубежных писателей читают не только современных, но и ставших классиками. Чаще всего подростки выбирают «Дневник Анны Франк», «По ее следам» Т. Р. Ричмонд, «Весь этот мир» и «Солнце – тоже звезда» Николы Юн.

Но больше всего подростки читают фанфики – рассказы и повести, написанные читателями по мотивам любимых произведений. Кстати, ребята уверяют, что многие из них написаны хорошим языком, я лихо закрученным сюжетам могут позавидовать многие писатели. Кроме того, многих фанфики вдохновили прочитать оригинал, например, «Евгения Онегина» - ведь хочется узнать, как все было на самом деле.

- Мне очень нравится Шекспир, - признается ученица 9 класса одной из владимирских гимназий Анастасия. – Мне пришлось прочитать его по МХК, чтобы сдать зачет и неожиданно оказалось интересно. Я читала только трагедии – «Гамлет», «Ромео и Джульетту», «Король Лир». Мне все понравилось, жалко, что по литературе у нас зарубежки вообще нет. Но я в принципе почти не читаю русских писателей, даже не знаю, кто из них мне нравится. Из последних книг – «Цветы для Элджерона», «13 причин почему» и «50 дней до моего самоубийства». А моя любимая книга – «Убить пересмешника» и ее продолжение – «Пойди поставь сторожа», которое я прочитала первым.

Ктулху и другие

В библиотеке юноши предпочитают брать фэнтези - циклы Н. Риордана «Перси Джексон», «Герои Олимпа», «39 ключей» и другие, и приключенческие романы. Популярностью пользуются серии книг «Настоящие приключения» Э. Веркина, книги белорусских авторов А. Жвалевского и Е. Пастернак, а также романы, повествующие об отчаянной и отважной борьбе со злом британского автора Дж. Дилейни.

Спами подростки говорят о любви к специализированной литературе – по математике, информатике, химии и биологии, а из художественной предпочитают приключения и истории про сверстников. Среди популярного и фэнтези - «Ктулху» Говарда Лавкрафта, «Магазин наглядных пособий» Альберта Лиханова, «Шедевр» Элис Броуч, «Джордж и тайны вселенной» Стивена Хокинга и компании, знакомая многим родителям «Белая перчатка» майн Рида и вся серия «Метро 2033». Особым почетом среди подростков от двенадцати до шестнадцати пользуются книги современных российских писателей Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, пишущих про непростую жизнь школьников, и особенно их «Москвест».

- Из последнего мне больше всего понравился «Голос монстра» Патрика Несса, я за два часа проглотил. Мне кажется, это понравится всем от 12 лет и до бесконечности, - делится шестнадцатилетний Денис Комаров. - А вот серия «Часодеи», которую мне так настойчиво подсовывала мама, совсем не зашла. По школьной программе я тоже читаю, сейчас - «Отцы и дети» Тургенева, но единственное, что мне понравилось из всего списка – рассказ Антона Чехова «Спать хочется».