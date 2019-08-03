Владимир прощается со «счастливыми билетиками»

Прямо скажем, платить в автобусах и троллейбусах картой гораздно удобнее, чем наличными. Не надо таскать в кошельке горку мелочи, не надо заботиться, чтобы мелочь на проезд была у детей - карты сейчас есть и у школьников. В общем, одни плюсы. Но есть одна маленькая деталь...

Пусть этот текст покажется кому-то ностальгическим занудством, но я хочу «спеть» прощальную оду автобусному билетику. И троллейбусному, тем более, что троллейбусы во Владимире более «древний» транспорт - при советской власти автобусов почти не было. Скоро у нас всех будут транспортные карты. Из терминалов вылезают чеки. А как же посчитать заветные циферки? Как же теперь без счастья, без маленького билетного счастья? Его ведь можно было сохранить, оставить на потом, до нужного момента. И для гарантии съесть. Многие владимирцы еще детьми в самом деле ели счастливые билетики, хотя родители и ругались.

Еще во Владимире есть поверье, что разорвав счастливый билет по горизонтали и выпустив через левое плечо, можно приманить в день удачу. Конечно, это приметы и суеверия, но только в этот аттракцион - с подсчетом цифр - играли и играют практически все, кто пользуется общественным транспортом. Это уже рефлекс - сложить три первых и три последних цифры номера и нелогично радоваться, если суммы совпали. Дети таким образом постигают азы арифметики, и даже те, кто давно не ожидает от жизни чудес, получив этот клочок бумаги автоматически начинают подсчет и получив «счастье», ходят весь день с хорошим настроением.

Приметы появляются и исчезают. Немного грустно, что на твоей памяти. Возможно, кто-то придумает новые - с чеками из терминалов. На прощанье несколько билетиков на память из моей маленькой коллекции. Оставляла их из-за необычной комбинации цифр.

Первый - смешной, смотрю на него и невольно улыбаюсь.

.Фото: Полина МОИСЕЕВА

Второе фото - так называемые симметричные. Смотришь, и счастье сразу видно.

Третьи - просто счастливые. А с другой стороны - не просто. Сначала посчитать надо, чтобы счастье разглядеть.

.Фото: Полина МОИСЕЕВА

Последний - мой любимый, мистический. Или билет всемирного равновесия.

.Фото: Полина МОИСЕЕВА

Доброго пути! И счастья!