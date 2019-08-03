Пять самых волшебных озер во Владимирской области

Озера не зря называют волшебными зеркалами природы. Народная молва традиционно связывает с ними множество легенд, в которых отражается история Владимирской области. Познакомиться с ними можно, путешествуя по нашему озерному краю: от поездки выходного дня до увлекательного отпуска.

Мещера - страна озер

Места для стоянки: есть оборудованные

Возможность пополнить запасы: В Гусь-Хрустальном, в деревнях

Купания: есть пляжи, вода комфортная

Рыбалка, грибы, ягоды: много

Поход в национальный парк «Мещера» - словно путешествие на машине времени. Археологи нашли здесь стоянки неолитического периода, позднекаменного века, множество захоронений после сражений русичей с татаро-монголами. Здесь когда-то проходил большой торговый сухопутный рязанский тракт, в лесах скрывались разбойники. Мещерскому краю посвятили свое творчество Левитан и Есенин. .

Самое большое озеро парка - Святое, его площадь около 500 га. Считается, когда-то на его берегу жили святые иноки, основавшие здесь монастырь и приход. Монастырь не сохранился, зато на берегу стоит необычный деревянный домик, где отдыхал маршал С.М. Буденный, а позже - советские космонавты.

В месте впадения реки Бужа в озеро хорошо клюет лещ и густера. Есть песчаные пляжики, мелкие теплые местечки и прохладная глубина.

Из Святого можно по реке Пра доплыть до озера Импес.

В парке «Мещёра» установлено 14 оборудованных площадок, где можно устроить кемпинг, проложены тематические экологические тропы.

Как доехать: от Владимира до озера около 120 километров: до Гусь-Хрустального на машине или общественном транспорте, затем через Нечаевскую, Мезиновский, Демидово и Аристово.

Введенское озеро, Черное и Белое

Места для стоянки: есть оборудованные

Возможность пополнить запасы: в Покрове

Купание: есть спуски к воде, вода ключевая

Рыбалка, грибы, ягоды: умеренно

Озеро Введенское площадью 29 гектаров расположено в 4 км от Покрова. Его главная достопримечатльность - Свято-Введенский женский монастырь, расположенный на живописном острове. К нему с берега ведут два моста.

Говорят, что монастырь был основан двумя отшельниками в 17 веке. На остров приезжало немало паломников, и монастырь быстро рос. Сегодня он славится фресками и редкими иконами, здесь хранятся мощи старца Клеопы, местного святого. Монахини гостеприимны, проводят экскурсии по монастырю, обустроили трапезную для паломников. На острове можно купить свежую или копченую рыбу, искупаться на песчаном пляже.

Рядом с Введенским расположены еще два красивых озера: большое Черное и маленькое торфяное Белое.

Как доехать: от Владимира до Покрова на автомобиле или общественном транспорте, затем до пос. Введенский - 4 километра. Возле моста есть бесплатная автостоянка.

Великое окошко в природу

Места для стоянки: необорудованные

Возможность пополнить запасы: в д. Большие Удолы и Липовская Усадьба

Купание: удобных подходов к воде нет

Рыбалка, грибы, ягоды: много

В Вязникоском районе в пойме реки Клязьмы отражает небо Великое озеро, расположенное в государственном природном комплексном заказнике регионального значения «Клязьминско-Лухский». Купаться здесь не слишком удобно, зато раздолье любителям природы. На водной площади 102 га живут речной бобр, русская выхухоль, речная выдра, множество птиц. Рыболовы могут добыть лещей, щуку, многочисленых окуней, карасиков. По берегам леса много грибов и ягод, можно встретить не только лосей и кабанов, но и европейского зубра.

Озеро мелкое, заросшее, но вода проточная, свежая.

Добираться нужно с южной стороны, где расположены две деревни.

Как доехать: От Владимира до Вязников на машине или общественном транспорте. Затем 8 км к северо-востоку от города Вязники и в 700 м на юг от деревни Ново.

Витное - рай для интравертов

Места для стоянки: необорудованные

Возможность пополнить запасы: в Давыдово

Купание: есть спуски к воде

Рыбалка, грибы, ягоды: рыбы много, грибов мало

Небольшое озеро Витное - это рай для людей, любящих уединение, тихие прогулки по дикой природе и рыбалку. Оно расположено в 5 км на юг от села Давыдово в Давыдовском ботаническом заказнике вместе с уникальными озерами Долгое, Святец, Тиновец, Красное, Войхра. Здесь почти нет оборудованных для туристов мест, но хватает полянок для "дикого" палаточного городка.

Рыбачат на озерах как с лодки, так и с берега. Хорошо клюют вьюн, красноперка, карась, щука, окунь, лещ, линь, налим, плотва, уклейка, язь. В жару хорошо искупаться в чистой проточной воде.

Терпеливый наблюдатель может встретить пятнистого оленя, косулю, бобра, выхухоль, выдру, ондатру, увидеть, как воспитывают птенцов кряква, чирок, гоголь.

Как доехать: От Владимира по трассе М7 в сторону Камешково, на 14 километре правый указатель в южную сторону «Давыдово». Витное расположено между озерами Вохра, Войхра и Россохи, ближайшая деревня Новское.

Кольчугинское море

Места для стоянки: оборудованные

Возможность пополнить запасы: в Кольчугино

Купание: есть пляжи

Рыбалка, грибы, ягоды: рыбы много, грибов мало

Кольчугинское водохраниище местные жители называют морем. Образовалось оно совсем недавно, когда в 1977 году на реке Пекша была построена плотина и создано Кольчугинское водохранилище. Теперь это живописное место - излюбленное место купания, отдыха и рыбалки местных жителей. Отдыхающих привлекают песчаные пологие берега и дно, чистая вода и красивые пейзажи. Что говорить, в Кольчугинском крае любил отдыхать даже Юрий Гагарин со своими друзьями и коллегами.

Рыбаки с восторгом отзываются о местной рыбалке и занимают лучшие места с раннего утра.

Рядом, в Кольчугино, в последние годы появилось много необычных музеев и туристичесикх объектов, любителей ретро притягивает аэродром, на котором стоит "на приколе" старая авиатехника.

Как доехать: От Владимира до Кольчугино на автомобиле или общественном транспорте, затем по улицам Советской или Павла Зернова.