Во Владимирской области ФСБ предотвратило серию террористических актов

Во Владимирской области задержали юного жителя региона вместе с сообщниками. По мнению владимирских силовиков, двадцатилетний владимирец привлек других жителей, чтобы напасть на воинскую часть и завладеть оружием и боеприпасами. По версии ФСБ, сообщники готовили серию террористических актов. Но попытка провалилась.

- Сотрудники УФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность преступной группы, связанную с подготовкой серии террористических актов, под руководством жителя Владимирской области 1999 года рождения, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.

Сейчас следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205 УК РФ - содействие террористической деятельности. Сколько участников входило в преступную группу, и где находилась воинская часть, на которую готовилось нападение, в пресс-службе не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.

- Еще одна важная деталь, о которой мы можем сказать, - преступников задержали не сегодня, не 2 августа, а ранее. Сейчас продолжается расследование, - отметили в ведомстве.

Напомним, что во Владимирской области за последние пять месяцев это уже второй случай: 22 мая этого года сотрудники регионального УФСБ провели контртеррористическую операцию в Кольчугине. Деревянный дом, в котором находилось двое боевиков, был оцеплен, жители соседних домов эвакуированы. Бойцы спецназа предложили террористам сложить оружие и сдаться, но те открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой засевшие в доме мужчины были убиты. Как установили владимирские силовики, погибшие поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и по их указанию боевики готовили теракт в людном месте. В результате обыска в доме обнаружены боеприпасы, готовое самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.