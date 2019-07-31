Во Владимире незаконно торгуют опасными арбузами!

Нелегальная уличная торговля во Владимире процветает. В очередной рейд по выявлению незаконных торговцев вышли представители регионального Роспотреднадзора, налоговики и чиновники городского управления торговли и предпринимательства.

По многолетней традиции начали с Центрального рынка на Батурина. За этим зданием, на улице Сакко-и-Ванцетти, уже больше десяти лет стихийную торговлю ведут представители стран Ближнего Зарубежья. Картина из года в год одна и та же. Как только приезжают надзорные органы, торговцы мгновенно хватаются за тележки с арбузами и в считанные секунды прячут их за ворота. Только сланцы сверкают... Горьким опытом они научены - продукцию на землю не выкладывают, торгуют с тележек или машин, чтобы на случай проверки, быстро «прикрыть лавочку».

Кажется, торговцы не очень рады гостямФото: Елена Масленникова

Но исключения все-таки есть. Нашелся человек, который выставил ящики с овощами и фруктами на асфальт. Понятное дело, что «свернуться» мужчина не успел. А раз попался - предъявляй документы. А документов нет: ни свидетельства, разрешающего предпринимательскую деятельность, ни медкнижки, ни сертификатов на продукцию. Что уж там говорить про наличие онлайн-кассы. Ее тоже нет. За многочисленные нарушения мужчине придется заплатить штраф около 5 тысяч рублей и лекцию прослушать от представителей власти.

Попрятав свои арбузы, торговцы тоже молчать не стали-начали жаловаться журналистам. Раньше, лет семь назад, они стояли безмолвно. Накипело, говорят. Зачастили проверяющие, говорит Орхан, представитель азербайджанской диаспоры.

- Мы хотим торговать законно. Мы даже подали заявление в мае, чтобы участвовать в аукционе на выделение места. Торги прошли. И нам только спустя два с половиной месяца дали одну палатку. Вот скажите, нам через месяц домой, вот мы можем ждать два с половиной месяца места? Нет, не можем. Нам палатка с мая нужна, а не с конца июля. И не одна, а несколько.

Заместитель начальника городского управления торговли Александр Коробушин говорит, что из 22 палаточных мест были разыграны только 7. Да, процедура длительная, но в следующем году будет быстрее. Но это вовсе не значит, что в нашем городе можно заниматься незаконной предпринимательской деятельностью.

- Я встречался с диаспорой азербайджанцев. Мы говорили, что незаконную предпринимательскую деятельность во Владимире вести нельзя. Есть установленные места. У нас на территории города 380 мест для размещения нестационарных торговых объектов, - рассказывает заместитель начальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Александр Коробушин.

Орхан говорит, что дороговато выходит законная торговля. Палатка - тысяч 5, 12 тысяч - за место в месяц, участие в аукционе - еще денежка, плюс приобретение онлайн-кассы, получение сертификатов и свидетельства о регистрации ИП. Выгоднее заплатить штраф до 5 тысяч рублей, и то если поймают. По карманам приезжих торгашей штрафы не бьют. Средняя выручка в день у них около 20-30 тысяч. Представители Роспотребнадзора возражают. Экономия не уместна, когда речь идет о здоровье горожан.

- Вы посмотрите, где осуществляется торговля. Здесь антисанитарные условия. Дорога, пыль, которая оседает на продукции. Арбузы и дыни впитывают соли тяжелых металлов, - говорит пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Едем дальше. Следующая точка в Добром на Суздальском проспекте. На придомовой территории дома №7 стоит палатка. Проверяющие изучают документы. Регистрация о поставке на учет в налоговом органе есть. Но у продавца нет трудового договора, а значит, работодатель не платит налоги. Нет и онлайн-кассы. На первый раз индивидуальный предприниматель получит предупреждение, в следующий раз заплатит штраф до 10 тысяч рублей. Сотрудники Роспотребнадзора тоже нашли нарушения. Отсутствуют сертификаты на продукцию, у продавца нет трудовой книжки. Штраф - до 5 тысяч рублей. Торговля здесь тоже запрещена, но предприниматели нашли лазейку. Они стали заключать договоры с ТСЖ и управкомпаниями. Жители ведь не против.

- Многие управляющие компании почему-то приняли решение о заключении договоров с предпринимателями, хотя в их полномочиях - содержание дома, и придомовая территория отведена тоже только для содержания , а не для торговли. Мы встречались с УК, которые ранее заключили договора с предпринимателями, и они сейчас будут расторгать эти договоры. Здесь торговля незаконна, - четко дал понять заместитель начальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Александр Коробушин.

Проверка торговых точек на Суздальском проспектеФото: Елена Масленникова

Опыт управкомпаний успешно переняли владельцы магазинов и торговых центров. Они тоже заключают договоры с предпринимателями, разрешая им торговлю на своей территории. Но это временно, заявляют представители власти. Скоро будут внесены изменения в правила благоустройства города, и такая торговля будет считаться незаконной. Только вот изменит ли это что-то?