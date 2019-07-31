Мошенники под видом сотрудников МЧС «впаривают» пенсионерам пожарную сигнализацию

Умельцы в штатском выбирают обычно одиноких пенсионеров, которых легко обмануть. Аферисты стучатся в дверь, представляются сотрудниками МЧС и говорят, что пришли с проверкой соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе надо осмотреть газовое оборудование. После осмотра «сотрудники МЧС» предлагают за деньги установить автономные извещатели, которые будут пищать, если в доме случится пожар. Стоимость такого в магазине — 200-500 рублей, мошенники же устанавливают за 5 тысяч рублей. Если пенсионер отказывается, то они говорят, что такой прибор обязателен, иначе — штрафы.

Тамара Трофимовна проживает в доме одна и говорит, что после смерти мужа, а это было пять лет назад, заменила все газовое оборудованиеФото: Валерия Рудометова

Пожарные ничего не продают

Начальник отделения профилактики пожаров МЧС по Владимирской области Анастасия Овчарова рассказывает, что во Владимире было несколько таких случаев. Люди даже не задумывались о том, что представители МЧС должны быть в форме и с удостоверением.

- Наши сотрудники не продают ни газоанализаторы, ни извещатели. Да, мы говорим о них жителям, но не устанавливаем за деньги. Это всего лишь рекомендация: если человек хочет поставить на потолок дымовой извещатель, он купит его сам. А многодетным семьям они полагаются бесплатно. Никаких штрафов за то, что у вас нет в доме таких приборов, не будет, - говорит Анастасия Овчарова.

Не ставьте столы так близко к плитеФото: Валерия Рудометова

В большинстве случаев сотрудники МЧС предупреждают жильцов о проверках оборудования. Некоторые хозяева прямо с порога говорят: «А мы вас ждали, проходите!». Раз в месяц спасатели и газовики проводят совместный рейд. Первые раздают памятки и смотрят, насколько близко мебель стоит к плите, вторые — осматривают газовые трубы с помощью анализатора. Если прибор начинает издавать звук — значит, есть утечка.

На газовых кранах — полотенца и прихватки

30 июля представители «Газпрома» и МЧС отправились на ул. Большой проезд. Это частный сектор, который горит гораздо чаще многоэтажек. Поэтому за ним — глаз да глаз.

В тех домах, двери которых нам открыли, больших нарушений не было. Единственное - все вешают на газовые краны полотенца и прихватки. Это опасно: во-первых, от огня в плите они могут вспыхнуть, во-вторых, доступ к кранам должен быть свободен.

В домах, двери которых открыли специалистам, нарушений не былоФото: Валерия Рудометова

- Бывает так, что утечка газа есть, но люди молчат, хотя знают об этом. Это недопустимо, нужно срочно звонить по номеру «04» или с мобильного «104» и говорить о проблеме. Часто хозяев нет дома - работают, и приходится оставлять уведомления. Потом жильцы сами должны позвонить нам и сделать заявку на проверку оборудования. Если хозяева игнорируют уведомления, то им рассылаются письма, - рассказал сотрудник газовой службы.

В любом случае, до хозяев доберутся и газ проверят. Слишком серьезное дело.