Во Владимирской области ищут замену «Территории смыслов»

«Главный молодежник» области официально на новую должность был назначен 29 июля, но работать с молодежью ему не впервой: последние восемь лет он был заместителем председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ, отвечая за информационное, культурно-массовое и спортивные направления.

Алексей ВиноградовФото: Администрация Владимирской области

Алексей Виноградов сменил на посту Александра Кожевникова, продержавшегося на этой должности меньше полугода. Экс-председателя областного комитета по молодежной политике упрекали в срыве традиционного фестиваля «Студенческая весна». Новый руководитель учел ошибки предшественника и заверил, что «Студенческая весна» обязательно сохранится и пройдет в привычное время. Также останется и ставший уже традиционным «ДоброСаммит», правда, добровольческий форум сменит название и предстанет в новом формате, который придумают вместе с активной молодежью региона. Пока большая часть идей нового «главного по молодежи» держат в секрете. Алексей Виноградов рассказал лишь об областной «Зарнице». Правда, если в предыдущие годы она проходила в мае, то в этот раз ее организуют осенью. Сейчас выбирают базы для ее проведения. Журналисты, узнав о переносе «Зарницы», удивились - октябрь не самый приятный месяц, чтобы бегать по лесам и ночевать в палатках. Алексей Виноградов удивился в ответ - раньше, мол, не подумали, и поблагодарил журналистов за предупреждение о плохой погоде.

Пройдет во Владимире и обещанный фестиваль Student Summer Fest, но не летом, а осенью, поэтому для него тоже придумают новое название. Кстати, на примере нового фестиваля презентуют современный и актуальный формат таких мероприятий. Кроме того, чиновники ищут сейчас замену ушедшему из региона молодежному форуму «Территория смыслов» - все там же, на Запольском.

- «Территория смыслов» была неким брендом Владимирской области, но площадка была, возможно, не совсем подходящая. Сейчас ищем замену, решаем, что будет проходить на этой территории. Вопрос, что именно будет проходить на этом месте пока остается открытым, - отметил Алексей Виноградов.

Одно ясно - в общее пользование Запольское не вернется.