2019-07-30T16:02:03+03:00
Общество

Умер Валерий Кокурин - мэтр владимирской школы живописи

Художнику было 88 лет
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Валерий Кокурин. Фото: Владимирская областная организация Российского профсоюза работников культурыВалерий Кокурин. Фото: Владимирская областная организация Российского профсоюза работников культуры
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Валерий Кокурин скончался 30 июля, об этом в соцсетях сообщили друзья художника. Ему было 88 лет.

Валерия Кокурина считают одним из основателей особенного художественного стиля, известного как «владимирский пейзаж». Владимирская школа живописи появилась в 1960-х годах как некое противопоставление «соцреализму». Пейзажи Кокурина были пронизаны светом, воздухом, особым колоритом, а сюжеты - связаны с традициями родной земли.

. Фото: "КП" Архив

.Фото: "КП" Архив

Валерий Кокурин - коренной владимирец. Он родился 11 декабря 1930 года в семье железнодорожника. Окончив художественную студию, он не стал дальше учиться живописи профессионально, а с 1954 года, после возвращения из армии, начал работать в реставрационных мастерских под руководством знаменитого архитектора Александра Столетова.

С 1956 года Валерий Кокурин являлся участником всех областных выставок художников, а в 1960 году работы Кокурина, вместе с картинами других владимирских художников - Юкина и Бритова - были представлены на выставке в Москве, после чего в СССР и заговорили о самобытной владимирской школе пейзажной живописи.

. Фото: "КП" Архив

.Фото: "КП" Архив

Валерий Кокурин в 1980 году стал Заслуженным художником РСФСР, а в 1998 году - Народным художником России. Во Владимире есть городская легенда, что прототипом для скульптуры художника, установленной на смотровой площадке в пешеходной зоне, был именно Валерий Кокурин.

Памятник художнику на смотровой площадке во Владимире Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Памятник художнику на смотровой площадке во ВладимиреФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и многих других крупных музеях.

О месте прощания с художником будет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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