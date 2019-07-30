2019-07-29T17:41:47+03:00
Общество

Жительнице Доброго выбили зуб из-за парковки

Дележка мест для авто и воющая сигнализация машин становятся причиной кровавых разборок
Ирина Начарова
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Светской беседы не получилосьСветской беседы не получилосьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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29 июля Фрунзенский районный суд взыскал с жителя улицы Соколова-Соколенка 30 тысяч рублей за моральных ущерб, нанесенный в драке из-за парковочного места. Плюс он должен оплатить лечение своего противника. Колорита истории добавляет то, что пострадавшая сторона, подавшая иск - женщина. Драчун-сосед выбил ей зуб.

Как рассказала в суде жительница дома №11 по улице Соколова-Соколенка, 12 мая около 10 часов утра она с мужем вышла из подъезда: сработала сигнализация у их машины, и супруги решили выяснить причины. Во дворе дома уже ждал сосед. Светской беседы не получилось. «Ответчик стал высказывать претензии по поводу парковки, выражаясь при этом нецензурной бранью, в результате чего между сторонами произошел словесный конфликт, в ходе которого ответчик ударил истца в область лица, разбил губу и выбил зуб», - рассказали во Фрунзенском районном суде.

Сосед на суде рассказал, что конфликты по поводу парковочного места происходили постоянно. Мол, муж подавшей на него в суд женщины парковал свою машину на его месте. А женщина сама первая начала - стала «виснуть на его куртке», а потом и «муж истца и его друг стали избивать ответчика и его сына».

В отличие от женщины, которой мужчина выбил зуб, ответчик за медицинской помощью не обращался. «После случившегося он лежал 2 дня, пил лекарства, плохо спал», - так описывается жизнь ответчика после инцидента.

Между тем, протезирование выбитого зуба обошлось женщине в 70 тысяч 835 рублей. Она просила суд взыскать с ответчика стоимость лечения, а также компенсировать моральный вред в размере 70 000 руб.

Суд иск удовлетворил: ответчик должен полностью компенсировать медицинские расходы, за причиненные моральные страдания мужчина должен заплатить 30 тысяч рублей.

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Разборки из-за парковки

Как нам пояснил владимирский юрист Артем Спесивцев, если кто-то ставит авто на вашем личном парковочном месте, закон на стороне владельца. Но место должно быть официально оформлено.

- Если жильцы решили, что необходимо сделать парковку на своей придомовой территории, и общее собрание собственников не менее 2/3 голосов согласны с этим, за каждым собственником закрепляется машино-место. Если же такого решения не было принято, то парковка считается общедомовым имуществом. В случае, если место документально закреплено за жильцом домом, чтобы им воспользовался другой гражданин, нужно заключать договор аренды парковочного места, - прокомментировал Артем Спесивцев.

Сигнализация сработала, а владелец машины не реагирует

А что делать, если чужая машина воет под окнами часами? Юристы советуют вызвать наряд полиции, который составит протокол по факту правонарушения. Также можно подать жалобу в региональное Управление Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проведут замеры шума.

- Шум из-за сработавшей автомобильной сигнализации относится к внешним источникам. Предельно допустимые уровни звукового давления нормируются как в жилых комнатах квартир, так и на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, все зависит от конкретного случая. Сотрудники Роспотребнадзора делают замеры только по фактам письменного обращения жильцов, - пояснила Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

С 1 апреля 2019 года жителям региона доступны консультации специалистов Единого консультационного центра Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Необходимую информацию можно получить по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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