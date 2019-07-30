2019-07-29T17:08:41+03:00
Общество

Во Владимире цветники из покрышек убирают за счет жителей

Выкапывает старые шины управляющая компания, а транспортные расходы оплачивают жильцы дома
Валерия Рудометова
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Шинные лебеди плывут по владимирским дворамШинные лебеди плывут по владимирским дворамФото: Валерия Рудометова
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Резиновые колеса во дворах, раскрашенные в разные цвета, еще недавно были популярным трендом: владимирские дизайнеры и садоводы использовали их в качестве ограждений и клумб. Многие жильцы домов делали из старых шин украшения своих дворов: различных животных и птиц. К такому творчеству присоединялись даже детские сады и школы.

Сейчас же мэрия Владимира и Роспотребнадзор спохватились - покрышки-то вредные! И просят управляющие компании убрать токсичные шины. Да только вывозить творения жильцов оказалось дорогим удовольствием - это не бытовой мусор, в контейнер не кинешь.

Выкопать, собрать, увезти

На прошлой неделе в районе улицы Тракторной кто-то выкопал покрышки и, вместо того, чтобы увезти, разбросал рядом с футбольным полем больше 30 штук. Жильцы дома пишут в соцсетях, что управляющая компания требует у них оплатить вывоз отработавших шин, потому что узнать, кто оставил это «добро», невозможно. Если жильцы не заплатят, то покрышки так и останутся во дворе дома.

В администрации Владимира говорят, что управляющая компания имеет полное право требовать с жильцов деньги за вывоз с придомовой территории покрышек.

- Использование шин в качестве ограждений и клумб опасно и неэстетично. Поэтому администрация районов выдает предписание управляющим компаниям и ТСЖ. Последние должны выполнить цикл работ по ликвидации этих покрышек: выкопать, собрать, увезти и сдать. Сдача у нас бесплатная - шины принимает компания «Вторма Клининг», которая занимается утилизацией и переработкой отходов. Остается вопрос о транспортных расходах. Управляющая компания должна договориться с жильцами дома о транспортировке шин. И это нормально, что жильцы оплачивают расходы, - сказал Игорь Ефремов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

«Покрышечный дизайн»

Пока управляющие компании договариваются с жителями, школы и садики уже убрали со своих территорий токсичные элементы. В Роспотребнадзоре по Владимирской области сообщили, что после же первого предупреждения сотрудники детских учреждений от них избавились.

- На нашем контроле находятся школы и детские сады. Мы выезжали в рейды и нигде не обнаружили «покрышечного дизайна», - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Никаких штрафов не было, достаточно было лишь одной рекомендации — убрать опасные конструкции.

Марина Колтунова объясняет, что при изнашивании покрышки выделяют высокотоксичную пыль, вдыхание которой способствует развитию раковых заболеваний. Отслужившие и выброшенные покрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение почвы, вымывание токсинов и канцерогенных веществ грунтовыми водами. При жаре все эти эффекты усиливаются в разы.

- Попался нам один садовод, который на своем дачном участке выращивал в покрышках огурцы. Ему другие дачники сказали, что шина в данном случае лучше парника — тоже нагревается и места немного занимает. Да, огурцы созревают, но они уже наполнены вредными химическими веществами. Использовать шины на грядках — себе вредить, - отметила официальный представитель Роспотребнадзора.

КОНКРЕТНО

Если у вас во дворе «покрышечный дизайн», которого вы опасаетесь, потребуйте от управляющей компании его убрать. Она обязана это сделать, а жильцы - оплатить расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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