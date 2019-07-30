2019-07-29T17:06:10+03:00
Общество

В Собинке, Коврове и Муроме определились кандидаты в мэры

Реальная борьба за кресло ожидается только в Собинке
Сергей МОРКОВКИН
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Выборы пройдут 8 сентябряВыборы пройдут 8 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во Владимирской области завершилось выдвижение кандидатов на выборы 8 сентября. В Собинке на кресло мэра претендует 10 человек, в Муроме - 5, а в Коврове, где отменили прямые выборы главы города - 4. Настоящая борьба за главный городской пост предстоит в Собинке, где правдоруб из КПРФ Владимир Виноградов сразится с действующим мэром от "Единой России" Еленой Карповой и ее партийным начальником, зампредом ЗС Владимирской области Дмитрием Рожковым.

Собинские выборы - сосредоточение всех возможных политических технологий 90-ых. Здесь и едва знакомые избирателям кандидаты, и откровенные двойники, и самовыдвиженцы, скрывающие партийную принадлежность.

В Муроме эксперты ожидают очередное переизбрание действующего главы города Евгения Рычкова. В отличии от мэра Собинки Елены Карповой, он пошел на выборы от "Единой России", самовыдвиженцы же из города на Оке вообще не рискнули баллотироваться. Остальные партии решили обозначить борьбу весьма условно, выставив не самых сильных кандидатов. Кажется, в возможность противопоставить нынешнему мэру сегодня никто не верит.

В Коврове, в отличии от Мурома и Собинки, прямых выборов мэра не будет. Его назначат депутаты местного горсовета, которых изберут 8 сентября, из четырех претендентов. Трое из них - кандидаты технические, и лишь заместитель главы города по ЖКХ Юрий Морозов может претендовать на кресло своего нынешнего босса. Так что никаких сенсаций не случилось.

Наконец, во Владимире жители восточной части города (улицы Растопчина и Комиссарова, мкр. Оргтруд) выберут депутата от одномандатного округа № 17 в горсовет. Претендентов - десять человек, явного лидера среди них нет. На место в СНД реально будут претендовать как минимум четыре кандидата, не обошлось здесь без выдвижения двойников. Конкуренцию Валерию Белякову составит его однофамилец Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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