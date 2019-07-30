Во владимирских автобусах убирают кондукторов

Введение валидаторов для оплаты проезда во владимирских автобусах привело к ожидаемому результату - сокращению кондукторов. Если раньше без таких сотрудников обходились только короткие и редко ходящие маршруты, то с этой недели без кондуктора ездит один из самых востребованных автобусов, пересекающий весь город - №22.

На стекле и входной двери, в самых заметных местах, вывешено несколько объявлений: «Вход только через переднюю дверь». При этом указаний, что автобус работает без кондуктора, нигде нет. Тем не менее это так. Плату за проезд принимает водитель.

Выглядит это так. На остановке к передней двери выстраивается очередь. Пассажиры, которые не были готовы к такому сюрпризу, начинают судорожно рыться в кошельках в поисках мелочи или карт для оплаты (рассчитывали ведь платить уже в автобусе, как-то расположившись). Водитель одной рукой принимает деньги, другой отрывает билеты. Процесс идет медленно, график срывается, водитель трогается с места. Тут бы ему очень не помешала третья рука - держать руль и четвертая - переключать передачи. Но поскольку их нет, то водителю приходится отъезжать от остановки, то и дело бросая руль, чтобы принять плату за проезд.

- А что я сделаю? Мне начальство велело так работать, говорят, кондукторов не хватает, - оправдывается водитель. - Да нормально все будет, я двадцать лет за рулем, справляюсь.

При этом у водителя рядом стоит такой же портативный валидатор, которым пользуются и кондукторы, а не стационарный. В принципе, логику руководства компании «АДМ» понять можно - кондукторов, во-первых, не хватает, во-вторых, содержать их затратно. А валидаторы все-таки сильно ускорили и упростили процесс оплаты, водитель почти справляется.

Так что возникает вопрос, который общественники задавали еще в начале введения новой системы: не останутся ли без работы все владимирские кондукторы? Сейчас во Владимире их около 1000. И если тысяча человек, в основном женщин предпенсионного и пенсионного возраста без востребованной профессии, потеряют работу, это вызовет, мягко говоря, «социальную напряженность» в городе.