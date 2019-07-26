520 владимирских пенсионеров поставили Зумба-рекорд в Центральном парке

Почтенного возраста жители области приехали во Владимир, чтобы принять участие во Всероссийском флешмобе «Танцуй, Москва – танцуй Россия». Там они смогли не только потанцевать, но и установили мировой рекорд.

В Центральном парке за час до начала собрались шумные и веселые женщины элегантного возраста. Мужчин я как-то не заметила. Участники флешмоба, одетые в белые футболки и кепки, репетировали прямо на дорожках, повторяя одно и тоже раз по десять. Волновались, но с их лиц не сходила улыбка.

- Мне радостно, что я могу станцевать перед таким количеством людей. Это мой первый опыт, поэтому немного трясутся коленки , - поделилась 66-летняя участница из Коврова. - Очень сложно было выучить такое количество движений.

После аплодисментов зрителей дамы начали свой зажигательный танец. В нем были движения с элементами фитнеса под латиноамериканскую музыку, а придумал их тренер из Москвы. Увидев, как 500 человек танцуют на площади, дети тоже ринулись в толпу, чтобы повторить движения.

Самой старшей участницей флешмоба во Владимире стала 78-летняя Екатерина Михайловна из Вязников. Я решила узнать, как ей удается сохранять бодрость духа.

- Я по жизни очень позитивный человек, не люблю сидеть на месте. Мне когда становится скучно, я не иду на лавочку у дома, а хожу по магазинам, люблю разные предметы искусства смотреть, например картины. Я считаю, что возраст не показатель. Мне 78 лет, но я не чувствую себя на свой возраст. Вот решила поучаствовать в этом мероприятии, чтобы доказать, в первую очередь, самой себе, что сил и энергии у меня еще много, и надеюсь хватит еще на много лет, - рассказала Екатерина Михайловна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/722537" frameborder="0"></iframe> Зумба во Владимире. Флешмоб.

Мероприятие завершилось телемостом, в котором приняли участие жители из Москвы, Ижевска, Архангельска, Тамбова, Майкопа, Владимира, Ульяновска, Курска и Воронежа. В самом массовом флешмобе старшего поколения приняли участие 3778 жителей России старше 55 лет из 13 городов. Это мировой рекорд!