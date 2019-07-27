«Усыпите мою кошку». Есть ли гуманная эвтаназия для животных во Владимире
Во владимирских соцсетях регулярно появляется информация об очередном факте издевательства над животными. 26 июля напротив «Мегаторга» на газоне был найден кот с веревкой, затянутой на шее. Кто-то решил, что кот ему надоел, и избавился от животного простейшим способом. Каким же жестоким надо быть, чтобы совершить такое. Владимирские зоозащитники рассказывают, что горожане находят массу причин для того, чтобы избавиться от животного, которое когда-то сами завели. Питомцев хотят усыпить за разодранные занавески, за излишнюю активность. Иногда в качестве объяснения можно услышать - «мы переезжаем», а частенько хозяева откровенно говорят - «надоел». От такого «нечеловеческого» равнодушия устали все: хозяева частных приютов, которым каждый день привозят или подкидывают животных, ветврачи в клиниках, которым везут на усыпление здоровых четвероногих. И прохожие, которым регулярно попадаются на глаза убитые и выброшенные животные.
Мы решили выяснить, куда пристроить кота или собаку, если держать животное дома больше возможности нет. Конечно, самый лучший вариант - отдать питомца в надежные руки родственников или знакомых. Можно попытаться найти нового хозяина через соцсети. Но это не всегда возможно.
Некоторые частные приюты предлагают свои услуги по содержанию животных, недешево - от полутора тысяч рублей. Если зверь не привит, придется заплатить еще около 600 рублей. Но нужно помнить,что если Вы отдадите животное в приют, вам его больше никто не вернет. Ему будут искать новых хозяев. И еще. Места в частных приютах ограничены. Возможно,что придется обзвонить все приюты в области.
Некоторые хозяева в безвыходной ситуации задумываются об усыплении животного. Это часто слышишь от родителей, у детей которых выявляют аллергию на четвероногих, а родственники взять себе не могут или не хотят. В частных ветклиниках в эвтаназии откажут, если животное жизнеспособно. Это позиция ветврачей. Усыпить жизнеспособное животное могут только в Центре ветеринарии Владимирской области. За кошку возьмут 468 р., за собаку до 10 кг - 504 р. Плюсом отдельно утилизация - 75 рублей за килограмм веса. Признаться, слышать это ужасно, и специалисты горветстанции обязательно будут уговаривать сохранить жизнь животному. Дадут телефоны приютов, которые могут помочь пристроить животное. Совет для всех тех, кто об этом задумывается, - откажитесь от этой идеи. Сама процедура эвтаназии негуманна. Животному вводят яд, которое провоцирует удушье. И это происходит, когда зверь в сознании.
В частных ветклиниках возможна и гуманная эвтаназия — животное засыпает, и во сне у него останавливается сердце. Но это для тех четвероногих, конец которых очевиден. Хочется остановить и тех, кто решил просто выкинуть животное на улицу. Не стоит. В нашем регионе и так остро стоит проблема с бездомными животными. И случаи, когда они кидаются и кусают людей, становится только больше. Зверь, которого вы отправите жить на улицу, может заразиться бешенством и укусить чьего-то ребенка, а может и лишить его жизни.
Да, можно вспомнить в этот момент о чиновниках, которые должны решать проблему с растущим числом бездомных зверей. И вроде в Кольчугинском районе хотят построить государственный приют для животных. Но пока его будут строить, сколько жизней человеческих и звериных будет покалечено.
ИСТОЧНИК KP.RU