Мужской шугаринг VS женский педикюр. Кому во Владимире дороже обходится уход за внешностью

На утренний ритуал красоты представительницы прекрасной половины тратят до часа своего времени - и это никого не удивляет. А мужчины, считается, «встал, умылся и пошел». Хотя для большинства владимирцев, как мы выяснили из обсуждений в соцсетях, сейчас такой подход не актуален. К своему внешнему виду мужчины стали более требовательными.

Кроме привычного похода в душ, утренняя программа-минимум — тщательно выбрить лицо, а если мужчина носит бороду, то привести ее в порядок с помощью гребней и косметических средств для фиксации, ну и конечно же укладка волос. Программа-максимум — плюс маска для лица, чтобы придать коже «свежий» вид, или патчи под глаза, чтобы снять отечность. Некоторым мужчинам с утра хватает времени на удаление волос в носу и выщипывание бровей.

Мера нужна во всем, подумают многие. Наверное это так, но всегда приятно, когда рядом находится ухоженный мужчина или женщина.

Итак, какие косметические и косметологические процедуры популярны у мужчин и женщин во Владимире? И сколько это стоит? Мы связались с владельцами местных салонов красоты и они рассказали нам о предпочтениях прекрасной и сильной половин человечества.

ПРО ЖЕНЩИН

У женщин список процедур получился длиннее. Самым востребованным специалистом стал парикмахер. В его кресле женщина появляется, как правило, раз в месяц. Во Владимире такой визит обходится от 700 рублей до 7-8 тысяч. Все зависит от длины волос и вида услуги. Можно просто подравнять волосы, а можно записаться на стрижку или окрашивание, к примеру в технике шатуш (плавный переход от темных оттенков к светлым).

На втором месте по популярности у владимирских женщин - услуги мастеров ногтевого сервиса. Еще 5 лет назад эта косметическая услуга была не из популярных. Сейчас же на маникюр приходят даже 13-летние девчонки. Точнее обычно их приводят мамы. Без разрешения родителей маникюр им не берутся делать. Стоимость этой услуги в областном центре — от 500 до 2000 рублей.

На третьем месте — депиляция воском или сахаром (шугаринг). От бритвенного станка многие отказываются. Во владимирских салонах красоты рассказывают, что раньше женщины решались на эту процедуру только перед отпуском или перед каким-то важным событием. Манипуляция очень болезненная и требует мужества. Но результат того стоит. И многие готовы терпеть боль ради идеально гладкой кожи не на 2 дня, а на недели. Шугаринг всего тела обойдется женщине в среднем около 3000 рублей.

На пике популярности сейчас у владимирских красавиц услуги бровиста. Оформление и окрашивание бровей - дело привычное для женщин, а вот наращивание ресниц - в новинку. Услуга дорогостоящая — от 1500 до 2500 рублей, а насколько продолжительным будет эффект, можно узнать только после процедуры. Некоторым хватает на неделю, кто-то ходит месяц. Но рискнуть стоит. Особенно тем, кому не хочется краситься с утра, а заодно и сэкономить время.

И вот наконец педикюр! Во Владимире как-то не принято пока ходить на эту процедуру круглый год, как на маникюр, к примеру. Активно записываться на эту процедуру начинают с апреля и до сентября. Стоимость такой услуги от 700 рублей до 2000.

ПРО МУЖЧИН

Мужчины скромнее в своих потребностях. Они крайне редко ходят к бровисту. Есть, конечно, представители сильной половины, у которых очень густые брови, и им приходится посещать мастера, чтобы не походить на товарища Брежнева эпохи позднего застоя. Но стоит это недорого — до 500 рублей.

На первом месте по популярности косметических процедур у мужчин, как и у женщин, - услуги парикмахера. Только все чаще мужчины посещают не обычные парикмахерские, а барбершопы - мужские салоны красоты, где мужчины стригут мужчин. По отзывам коллег, профессиональный барбер может не просто подстричь, а помочь подобрать нужный стиль. Правильная стрижка и оформление бороды с идеальной формой и нужной длинной — и вот он красавчик-мужчина! образ готов. В среднем посещение барбершопа обходится в 2000 рублей. Сейчас во владимирских барбершопах дополнительно предлагают пилинг лица и ваксинг - удаление волос с лица помощью воска. В парикмахерских стрижка будет чуть дешевле - от 500 рублей до 1000.

А вот то, что мужчины стали ходить на маникюр и педикюр, многих точно удивит. Во владимирских салонах красоты для них есть даже специальные предложения. Мужской педикюр - от 800 рублей, маникюр — от 500 рублей. Значительно дешевле, чем для женщин. Им же не нужно покрытие. Но такими услугами обычно пользуются бизнесмены и руководители высшего и среднего звена.

Недавно во владимирских салонах появилась еще одна услуга для мужчин — депиляция воском и сахаром. Оказывается, их заботит излишняя растительность не только на лице, но и на животе, спине и в интимной зоне. Но данная косметологическая процедура обходится представителям сильной половины дороже. За глубокое бикини им придется заплатить на 300 рублей больше, чем женщинам. В салонах красоты это объясняют тем, что не каждый мастер готов взять мужчину на шугаринг — стесняются, а еще они тяжелее переносят боль, могут и за руку схватить во время процедуры или выразиться нецензурной бранью.

Конечно, в таких случаях матерые мастера находят выход: либо привязывают руки, либо используют скотч или кляп. Мужчины не против. Это лучше, чем напугать своим воплем девчонок на маникюре в соседнем зале или покалечить мастера по шугарингу.