Сентябрьские рыжики на Владимирщине уродились в середине июля

Несуразная погода - «сентябрь в июле» - привела к тому, что во Владимирской области пошли осенние грибы. В лесах собирают грузди, волнушки, гладыши и рыжики. На остановке «Улица Гастелло» рыжиками торгует Марина Дмитриевна. Я решила узнать у нее, где же она нашла эти осенние грибы.

- Я помню, что собирала рыжики в июле 10 лет назад, когда была такая же дождливая погода летом. Вообще рыжики - осенние грибы, я обычно за ними в сентябре хожу. Эти я собрала в Собинском районе, в лесу рядом с Николо-Волосовским монастырем. Рыжики как раз растут в сосновых или еловых лесах, вот там именно такие места,- рассказала Марина Дмитриевна.

Ну разве не красота?Фото: Анастасия Харламова

Во владимирских лесах можно найти и другие осенние грибы, например, грузди, которыми уже торгуют.

-Такой это год интересный. Я уже видел и рыжики, и грузди, и волнушки, и гладыши. Осенние грибы уже пошли. Аномалии бывают в природе, но я такого не помню. В этом году природа сдвинулась, все раньше гораздо. Я тоже видел, что рыжики продают уже очень рано и все засолочные грибы — грузди, волнушки и гладыши. Тоже им не время , а они уже вылезли,- прокомментировал ситуацию Денис Дуденков, специалист выставочного отдела музея природы ВСМЗ.

Владимирские грибники тоже удивляются такому сдвинутому грибному сезону.

- Я не могу вспомнить, когда было такое обилие грибов в середине лета. Я живу в селе Борисовское и практически каждый день езжу за грибами в суздальские леса. Грибов там на любой вкус: белые, подосиновики, подберезовики, грузди, лисички. Не было ни дня, чтобы я с пустыми руками домой приехала, - рассказала Марина Рубенкова.

Как обещают специалисты по грибам, грибной сезон закончится еще не скоро. Ожидается, что прохладная и дождливая погода вызовет следующую волну грибов через 2-3 недели.