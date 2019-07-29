Во Владимире появится водный транспорт

Во Владимире в ближайшие годы должен появиться велосипедный и водный транспорт. Это предполагает программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Владимира, рассчитанная на 2019 – 2032 годы.

Предполагается, что общая протяженность дорог за эти годы увеличится на 276 километров, а улицы, по которым ездят троллейбусы, «растянутся» до 50 километров. Также запланировано строительство северной магистрали от улицы Комиссарова до улицы Гастелло, и восточного обхода, соединяющего подъезд к Иваново и дорогу Владимир – Муром – Арзамас. Также в планах южный обход города, возведение новых мостов через Клязьму и сооружения многоуровневвых парковок.

Мчим по Клязьме

Но самый интересный момент - развитие велосипедного и водного транспорта. Клязьма полвека назад уже была судоходной, из-под моста ходил кораблик до Спас-Купалища. Водный маршрут планируется возродить: он пойдет вдоль исторической части города через Боголюбово в сторону храма Покрова на Нерли и закончится на слиянии с Судогдой. Преполагается, что кататься по этому маршруту будут не только туристы, но и владимирцы, желающие добраться до окрестных сел или выбраться на природу. А для гостей города разработан еще один маршрут – на маленьких катерах их предполагается доставлять от пристани Владимира непосредственно к церкви Покрова на Нерли.

Правда, в ближайшие годы водные трамвайчики не появятся. Нужно сначала расчистить и углубить Клязьму, укрепить берега, потом реконструировать пристань, построить новый пассажирский причал на Нерли, а также организовать пристани в микрорайонах Оргтруд и в районе Лунево-Сельцо-Шлиманиха. Хранить яхты, лодки и катера предполагается на Содышке, где для этого организуют спецместа, и на уже существующей базе «Горизонт», которую планируют расширить.

Идею создания водного транспорта активно поддержали владимирские депутаты, предложившие привлечь к перевозкам местных бизнесменов. Ориентировочно прокатиться по Клязьме мы сможем лет через пятнадцать.

Мы будем долго гнать велосипед…

Новая программа предусматривает и создание удобных пешеходных путей и веломаршрутов для горожан. Сердцем пешеходной зоны планирую сделать Большую Московскую, от которой будут расходиться три пути, соединяющие городские парки и скверы. Велодорожки появятся по маршруту: ул.Красноармейская – пр-т Строителей – ул.Мира – Октябрьский проспект – пл.Ленина – ул.Горького – ул.Белоконской – пр-т Строителей – Пединститут – ул.Красноармейская. Велопарковки и велогаражи организуют по всему городу. Обещают, что во Владимире появится «велошеринг» – возможность брать велосипеды на прокат на улицах города, как сейчас в Москве.