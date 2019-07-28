Выбираем самые рыбные места во Владимирской области

«Комсомолка» решила выяснить, где самые рыбные места во Владимирской области. Я опросила опытных владимирских рыбаков и составила рейтинг лучших мест для рыбалки в этом году.

На запад - за щукой, на восток - за ершом

Пятое место отдаем Введенскому озеру, которое отлично подходит для активной рыбалки. Здесь можно поймать карася, карпа, линя, плотву и уклейку. Те рыбаки, кто любят ловить на спиннинг, могут рассчитывать на щуку и окуня. Водоем слабо продувается ветром, что создает отличные условия для комфортной рыбалки на кружки с лодки.

Четвертое место занимает река Колпь. Река относительно небольшая: ее протяженность — около 100 км. Рыбалка на этой речке разнообразная. В реке водится щука, уклейка, окунь, плотва, голавль и красноперка. Также, если повезет, можно выловить раков. Сейчас уровень воды в реке резко поднялся из-за обильных дождей в начале июля, что привлекает рыбаков.

Третье место смело можно отдать озеру Кщара. Оно считается самым глубоким в регионе. В нескольких местах глубина достигает почти 70 метров. В озере чистая и прозрачная вода, поэтому оно богато рыбой и раками. В Кщаре можно поймать щуку, плотву, окуня, ерша, налима, язя, ельца, толстолобика, уклейку, линя, пескаря и золотого карася. Известно, что окуни и щуки в озере славятся своими большими размерами.

Второе место получает река Нерль. В реке чистая вода и много рыбы. Рыбаки могут рассчитывать на плотву, щуку, голавля, леща, густера, карася, ельца, карпа, пескаря, линя, уклейку, окуня и ерша. Самые рыбные места находятся в Суздальском районе Владимирской области. С пустыми руками рыбаки отсюда точно не уедут.

Первое место занимает река Ока. В ней водятся такие виды рыб как карп, карась, амур, лещ, голавль, сазан, красноперка, линь, плотва, усач, язь, судак, окунь, налим, сом, щука, а также раки. Одно из лучших мест для ловли считается в районе села Дмитриевы горы в Меленковском районе.

А будет ли улов?

Рыба ищет где глубже, человек — где лучше. Умение выбирать удачное место для ловли рыбы — это целое искусство. Любой рыбак знает, что в плохом месте, независимо от того, насколько хороши снасти и приманки, улов будет неудачным.«Комсомолка» узнала у рыбака со стажем, как выбрать правильное место для рыбной ловли.

- Для определения места нужно понаблюдать за поверхностью воды. Например, наличие чаек и других птиц, которые гоняют рыбу по поверхности воды. Также нужно оценить течение, наличие оврагов на берегу и надводной растительности. Если на поверхности растут кувшинки, то, как правило, за ними свал в глубину, в котором обитают лещи. Щуки любят прятаться в ямах. Также рыбу привлекают места вблизи пристаней, мостов и свай. Днем там в засаде на мелких рыб плавают судаки, окуни, головли и щуки, а ночью можно поймать сома. В озерах, непроточных водоемах и прудах рыба любит плавать в подводных зарослях, - рассказал Дмитрий Александров.

Погодные условия — важная составляющая удачной рыбалки.

Лучшая рыбная ловля летом будет при стабильной двух-трех дневной нежаркой погоде без сильного ветра. Если на улице жарко, то клев усиливается в утренние и вечерние часы, а если пасмурно — на протяжении всего дня рыбалка будет удачной. При долгой жаре клев сходит на нет, а при похолодании рыба начинает резко клевать.

Гроза или сильный дождь максимально увеличивают шансы поймать рыбу, особенно после долгой жары. Однако, если дожди затягиваются, то наступит бесклевье.