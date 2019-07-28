Лето опять будет? Сирень во Владимире зацвела второй раз

Природа этим летом выкидывает странные штуки. То земляника в мае, то осенние грибы в июле. А теперь вот во Владимире по второму разу зацветает сирень. Кусты буквально усыпаны цветами, причем распустившиеся кисти соседствуют с отцветшими.

- Я очень удивилась, когда неделю назад у меня повторно зацвел куст сирени. Поразительный факт, такое ощущение, что сейчас весна и впереди все лето! – говорит Ольга Варламова, жительница города Владимира.

Фотографию роскошного куста сирени Ольга Викторовна сделал у себя на участке, на улице Полянка. Но мы обнаружили набухшие гроздья сирени и рядом с редакцией «Комсомолки», на проспекте Ленина. Куст явно готовится показать миру нежно-сиреневые соцветия.

Мы связались с методистом станции юннатов «Патриарший сад» Валентиной Блиновой. Известный во Владимире специалист не скрывала своего удивления и даже уточнила, где можно наблюдать необычное природное явление.

- Это очень большая редкость, чтобы сирень зацвела повторно. Скорее всего, это связано с тем, что после нескольких недель жары температура воздуха длительное время опустилась ниже летней нормы, затяжные дожди также внесли свою лепту. И теперь бутоны сирени добрали тепла и стали цвести, подумали, что вновь пришла весна! – пояснила Валентина Васильевна Блинова, методист станции юннатов «Патриарший сад».

Кстати, перезапуск лета ждут многие жители областной столицы. Горожане устали от непрерывных дождей. Во Владимире даже запустили флешмоб с тегом #солнцевместогрибов. Жители города выкладывают в сеть рассказы о небывалом количестве белых грибов в наших лесах, при этом грустно намекая, что, мол, готовы отказаться от боровиков, если в регион вернется солнечное, жаркое лето. Хотя, согласно данным владимирских метеорологов, уже с понедельника мы снова будем ходить в ветровках и с зонтами.