В Суздале снимают романтическую комедию «Золотое кольцо»

В кои-то веки в Суздале снимают не историческую драму, а современную летнюю романтическую комедию. В центре картины – шестеро друзей, отправившихся в путешествие по Золотому кольцу России. Это три пары, и каждая пара хочет во время путешествия решить сердечные проблемы. Юля и Сеня пытаются вернуть в отношения романтику. Диана и Валера ходят по «магическим» местам, загадывая исполнение заветного желания. А Кристина с Гариком снова станут нужны друг другу, так уж им суждено.

Шота Гамисония дает установки съемочной группеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Киногруппа – настоящий интернационал. Режиссёр – Шота Гамисония. В ролях Владимир Яглыч, Аглая Тарасова, Ольга Дибцева, Кирилл Каганович и Семен Штейнберг.

Съемки должны были пройти в два этапа – 25-го и 26-го июля. Однако в первый съемочный день чуть ли не до полудня шел дождь и съемки возле суздальского причала (между кремлем и Музеем деревянного зодчества) не состоялись, ведь выставлять свет и реализовывать прочие съемочные стартовые нюансы планировали с 8.00.

Сцены возле причала сняли с утра в пятницу, а уже к 11.00 колонна кино-фур, передвижных актерских вагончиков-прицепов и фуд-трак для обеда персонала выстроилась вдоль улицы Кремлевской. Бегал, давая указания и задавая вопросы, режиссер Гамисония, выпускник Щукинского училища и актер театра на Таганке. Но на режиссера Шота Студерович тоже выучился.

- А это для кого платья? А это что такое широкое? - сердится режиссер.

- Так она же на 9-м месяце!

Администратор гостиницы МаксимФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Казалось бы, фильм современный, кому нужен костюмер? Кто так думает – ошибается.

Снимать исполнителей главных ролей мне запретили - такой у них контракт. Однако в сторонке на раскладном стульчике сидел молодой человек в жилеточке и галстуке. Это Максим, у которого небольшая роль администратора гостиницы. Молодой актер, окончивший МГИК, в Суздале был впервые и его первое впечатление – огромное количество храмов и иностранных туристов.

В роли гостиницы, где останавливаются главные герои, выступила суздальская «VELIY Hotel Suzdal».