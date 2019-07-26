Дом «со скандальным прошлым» вошел в число победителей «Лучших домов Владимира»

Итоги конкурса «Лучший дом города Владимира» за 2019 год подвели 19 июля. Победителей выбирали в двух номинациях: дома, введенные в эксплуатацию до 31 декабря 2013 года, и после 1 января 2014 года. Комиссия оценивала вид домов снаружи и изнутри, состояние дворов, энергосбережение, наличие и состояние детских и спортивных площадок, организацию сбора мусора, содержание контейнерных площадок, отсутствие долгов за коммунальные услуги. В финал конкурса вышли 12 домов. Мы решили посмотреть на дома, занявшие первые места в обеих номинациях.

Улица Верхняя Дуброва, 26ГФото: Елена Масленникова

Дом №26Г по улице Верхняя Дуброва стал победителем среди построенных до 2014 года. Даже на расстоянии видно, что заслуженно. Клумбы необыкновенной красоты и подстриженные кустарники сразу показывают, что люди, живущие в этом доме, уделяют внимание каждой мелочи. Территория дома огорожена, на въезде - стационарный пост охраны. Шлагбаум открывают не для всех. Ведется видеонаблюдение.

- У нас один из тех домов,который всегда был образцово-показательный, таким он остается и по сей день, - рассказывает жительница дома Светлана Матросова. - Мы постоянно что-то обновляем. У нас всегда есть идеи. Вот в прошлом году мы приглашали садовника. Она посадила нам цветы. Мы ухаживаем за ними. Если мы что-то не можем сделать сами, приглашаем специалистов. Денег не жалеем.

Детская площадкаФото: Елена Масленникова

Придомовая территория вызывает восхищение. Деревья и кустарники четко высажены в ряд. Повсюду цветочные клумбы, между которыми можно пробежаться по пешеходным дорожкам. Для детей оборудована игровая зона со спортивными комплексами и с огороженной песочницей. Состояние почти идеальное. Нельзя не отметить, что около этого дома очень много парковочных мест. На каждом этаже на подоконниках цветы. Ранее этот дом уже получал награды. В 2005 году — 3 место в номинации «Лучшее ТСЖ - 2005», в 2009 году -3 место в конкурсе «Владимирский дворик -2009».

Дом №2Б по улице Верхняя Дуброва победителем среди новейших зданий, домов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2014 года. Этот дом не первых раз попадает в СМИ. Его строительство связано с уголовным делом бывшего заместителя Светланы Орловой Дмитрия Хвостова. В суде было установлено,что здание было построено за взятку размером более двух миллионов рублей, которую чиновнику дал бизнесмен Андрей Замбин. Против строительства этого дома выступали тогда жители всех соседних семи домов — почти целый микрорайон. Они и сейчас помнят эту историю.

Улица Верхняя Дуброва, 2БФото: Елена Масленникова

- Как тут забудешь. Каштаны спилили, привезенные из Пятигорска. Много деревьев спилили. Бабушки за ними ухаживали более 30 лет. А ведь перед строительством нам обещали, что зеленые насаждения трогать не будут, - рассказывает Игорь, житель соседнего дома №2 по ул.В.Дуброва.

Жители дом №2 считают,что дом-победитель построен на их придомовой территории.

- По генплану 1973 года наша территория там, где стоит этот дом. И детская площадка наша тоже там должна стоять. А еще в нашем доме первые этажи с 1 по 5 подъезды - нежилые. Сейчас там ателье, спортивный клуб, а когда-то в 80-х был ресторан «Русь», туда, я помню, привозили туристов с Олимпиады, так вот получается, что и их кусок земли тоже отобрали в пользу нового дома, ведет там раньше разворот был, куда подвозили туристов,- рассказывает Игорь.

Три одинокие сосныФото: Елена Масленникова

Мы поговорили с жильцами дома-победителя. О скандалах, связанных с их домом, они ничего не знают, но очень переживают из-за парковки. Дом заселен процентов на 40, а мест для автомобилей уже не хватает. Вот тут сложно понять, почему этот дом получил первое место. Да, есть новая детская площадка, в подъездах чисто, и это все, пожалуй. Нет клумб, из деревьев - несколько старых сосен, контейнерная площадка старая, парковки нет. Ради справедливости стоит отметить, что жильцам свой дом нравится - зимой тепло, говорят они. А все остальное — дело наживное.

В подъзде дома № 2БФото: Елена Масленникова

КОНКРЕТНО

Среди домов, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2013 года, лучшими стали:

1. Дом №26 Г по ул.Верхняя Дуброва

2. Дома №25 и №27 по ул. Соколова-Соколенка

3. Дом №4 по ул. Комиссарова

Среди домов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2014 года, победителями признаны:

1. Дом №2 Б по ул. Верхняя Дуброва

2. Дом № 8 А по ул. Чапаева

3. Дом № 15 по ул. Нижняя Дуброва